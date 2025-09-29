Equinor vil lete lenge etter mer olje og gass

Til tross for norske og globale klimamål: Equinor håper at politikerne tillater dem å lete etter mer olje og gass.

– Vi planlegger å investere 60-70 milliarder i året på norsk sokkel. På ett eller annet tidspunkt kommer det et fall, sier finansdirektør Torgrim Reitan i Equinor til E24.

– Vi har alltid sagt at «om noen år faller det», men har alltid klart å utsette det.

Reitan sier til avisen at konsernet har helt klare ambisjoner om å fortsette med det, og forlenge produksjonen på norsk sokkel så lenge de bare klarer.

Wisting i Barentshavet er en av få store utbygginger fremover.

– Vi må lete mer, vi trenger flere lisenser, sier Reitan.

Wisting-feltet er en selvstendig felt i Barentshavet. Illustrasjon: Equinor

Samtidig er det funnet mer olje og gass enn vi kan forbrenne, sett mot den globale oppvarmingen.

Reitan peker på at det er et av de store dilemmaene.

– Utfordringen er at hvis vi stopper å lete etter olje og gass, faller produksjonen så fort at det vil resultere i en energikrise, sier Reitan.

Zero-leder Stig Schjølset sier til E24 at det åpenbart er et dilemma for Equinor og for verden. Skal den globale oppvarmingen begrenses til 1,5 grader er det allerede funnet mer enn nok olje.

– Samtidig trenger du ikke jobbe i Equinor for å se at løpet er kjørt for 1,5-gradersmålet. Dermed er det en realitet for olje- og gasselskapene at det vil være etterspørsel etter olje og gass fremover, sier han til avisen.

Ingen mener at norske leveranser til Europa bør strupes slik som situasjonen er nå, mener han.