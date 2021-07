Equinor vil bygge mer havvind i Skottland: Legger inn bud på nye områder

Equinor har lagt inn bud i lisensrunden kalt ScotWind, hvor det deles ut nye havvindarealer.

– ScotWind passer godt strategisk med Equinors ambisjoner om å fortsette å utvikle sin havvindklynge i Nordsjøen og styrke sin tilstedeværelse ytterligere i Storbritannia, skriver selskapet i en pressemelding.

Om lag halvparten av områdene som er utlyst er flytende havvindmuligheter, der skotske myndigheter tilbyr muligheten til å utvikle store flytende havvindprosjekter.

Equinor har allerede flytende vindturbiner i bruk og i produksjon på Hywind Scotland havvindpark, som ligger utenfor nordøstkysten av Skottland.

Havvind-erfaring

Selskapet skriver i meldingen at de mener de har erfaringen og kunnskapen som kreves for bygge ut mer fullskala flytende havvind i Skottland.

Siden Hywind Scotland ble satt i drift 2019, har flaggskipsprosjektet kontinuerlig levert høyeste kapasitetsfaktor blant alle havvindparker i Storbritannia, og har vist det virkelige potensialet som ligger i bruk av flytende havvindteknologi for å få tilgang til de beste vindressursene, ifølge Equinor.

– Ved å bruke vår kompetanse fra gjennomføring av store operasjoner til havs, samt vår ledende posisjon innen flytende havvind, er vi klare til å skape verdi og være en pådriver i den videre industrialiseringen av flytende havvind, sier Jens Økland, direktør for forretningsutvikling i Fornybar i Equinor, i meldingen.

Hywind Scotland er verdens første flytende havvindpark, med en kapasitet på 30 MW. I tillegg har selskapet to andre havvindparker i drift utenfor kysten av Storbritannia, Sheringham Shoal (317 MW), Dudgeon (402 MW). Begge disse er dessuten i ferd med å utvides. Equinor er også partner i verdens største havvindpark, Dogger Bank, som er under bygging. Med en kapasitet på 3,6 GW vil denne vindparken bli den største i verden.

I norsk del av Nordsjøen bygger Equinor verdens størst flytende havvindpark, Hywind Tampen (88 MW), som vil bli satt i drift i 2022.

Flere norske med

Skotske myndigheter har forpliktet seg til å bli et klimanøytralt samfunn innen 2045. For å nå det har landet satt et mål om å levere havvindkapasitet på inntil 11 gigawatt innen 2030.

Equinor er ikke det eneste norske selskapet som har lagt inn bud i lisensrunden. Selskapet Magnora Offshore Wind har planer om å gjøre det samme, opplyser de i en pressemelding.