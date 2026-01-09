Equinor truer med å droppe USA-prosjekt – kan tape over 50 milliarder

Amerikanske myndigheter innførte i desember stoppordre for fem havvindprosjekter av nasjonale sikkerhetshensyn. Equinor-prosjektet er ett av disse. Også i påsken i fjor innførte Trump-administrasjonen en pause, som senere ble opphevet.

Muligheten for at hele havvindprosjektet Empire Wind nå kan bli skrinlagt, kommer fram i et dokument Equinor har sendt til en amerikansk domstol denne uken, ifølge E24.

I begjæringen om midlertidig forføyning skriver selskapet at hvis byggingen ikke får starte innen neste fredag, 16. januar, kan hele prosjektet måtte droppes. Kravet skal behandles i retten neste onsdag.

Equinor påpeker at selskapet må forholde seg til visse tidsvinduer for å kunne gjennomføre Empire Wind, fordi løftefartøyene som benyttes skal videre på nye jobber.

Hvis Empire Wind blir kansellert, vil Equinor tape fire milliarder dollar i direkte investeringer. Kombinert med blant annet avviklingskostnader vil det totale tapet bli på 5,3 milliarder dollar, tilsvarende 53,5 milliarder kroner, opplyser selskapet.

– Får vi ikke komme raskt i gang igjen med byggingen, så er det fare for at prosjektet kanselleres, sier Equinor-talsperson Magnus Frantzen Eidsvold til E24.