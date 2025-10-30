Equinor-sjefen varsler nedbemanning – kan bli over 5000 færre ansatte

– Det er to ting vi jobber med nå. Det er retningen for vår power-business, og hvordan vi skal bygge stein på stein. Og hvordan vi skal lage det som en solid forretning for Equinor, sier Opedal til Dagens Næringsliv.

Fornybarvirksomheten skal fra november hete Power. Den andre strategiske prosessen handler om norsk sokkel og hvordan selskapet skal bli mer effektivt.

Et endret Equinor vil innebære at selskapet ser på hvordan det opererer, hvordan det er organisert og ulike arbeidsprosesser.

Opedal ser for seg en årlig reduksjon på mellom 3 og 5 prosent av selskapets rundt 25.000 ansatte fram til 2030.

– Vi har sett at vi hadde veldig mange gode seniorarbeidere som skal pensjonere seg de neste årene. Med dette i mente har vi begynt å rekruttere for å erstatte denne kompetansen, som betyr at det ikke kommer nye inn når folk går ut i pensjon. På grunn av dette, og porteføljejusteringer, regner vi med at vi hvert år kommer til å bli mellom 3 og 5 prosent færre ansatte, sier Opedal.

Selskapet har siden mai hatt tilnærmet ansettelsesstopp, opplyser informasjonsdirektør Sissel Rinde til avisen.