Equinor forlenger produksjon ved Statfjord A til 2027

Statfjord A var vedtatt nedstengt. I 2022 skulle det vært slutt for plattformen, som har vært i drift siden 1979. Kværner Stord var tildelt kontrakten med å hogge den opp, 43 år etter at de bygget den.

Nå er nedstengingen avlyst. Equinor melder i dag at de skroter planene om å stenge Statfjord A og forlenger produksjonen til 2027.

– En omfattende kartlegging av undergrunnen viser at det gjenværende potensialet i Statfjord-området fortsatt er stort, opplyser Equinor.

Statfjord B og C skal forlenges i hvert fall til 2035.

Equinor og deres partnere ønsker å forlenge produksjonen i feltet til 2040.

Det skal nå blant annet utføres nødvendige oppgraderinger av plattformene, noe som vil øke aktivitetsnivået på feltet betydelig, ifølge Equinor.

100 nye brønner

– Feltet har gitt høy verdiskapning og vært en hjørnestein for utviklingen av hele den norske petroleumsnæringen. Det er derfor gledelig at vi nå, sammen med våre partnere, kan forlenge produksjonsperioden og fortsette verdiskapingen, sier konserndirektør for norsk sokkel Arne Sigve Nylund i Equinor.

Det skal dessuten bores omtrent 100 nye brønner fram mot 2030. Siden oppstarten på feltet i 1979 er det boret til sammen 480 brønner, ifølge Stavanger Aftenblad.

De aller fleste av de nye brønnene skal bores før 2025, opplyser selskapet til avisen.

– Gledelig

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) sier at nyheten er gledelig.

– Den forlengede levetiden betyr at viktige arbeidsplasser videreføres, fremtidige oppdrag til bedrifter på fastlandet og ikke minst mer verdiskapning som kommer samfunnet til gode, sier hun til NTB. (©NTB)