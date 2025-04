Energilageret står parkert i garasjen

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

Det omfattende strømbruddet som lammet store deler av Spania og Portugal og satte togtrafikk, flyplasser og kritisk infrastruktur ut av spill, er en kraftig påminnelse om sårbarheten i dagens sentraliserte kraftsystemer.

Men det er ikke bare sørlige Europa som har problemer. I en rapport fra mars i år tegnet Riksrevisjonen et alvorlig bilde også av den norske strømsituasjonen.

Norge mangler beredskap og kapasitet i strømnettet, og vi står overfor økende press fra elektrifisering, samtidig som dårlig strømnett begrenser ny næringsutvikling. Mens politikerne snakker om langvarige nettutbygginger, finnes det allerede en løsning – den står parkert i garasjen.

Elbilen som kraftressurs

Morten Wiese, daglig leder i Chargerly.

I takt med at millioner av elbiler rulles ut i Europa, vokser en ny og lite utnyttet energireserve frem – elbilbatteriene. Elbiler står i gjennomsnitt parkert over 90 prosent av tiden.

Med toveis ladeteknologi kan de bli en aktiv del av kraftsystemet, ikke bare som forbrukere av strøm, men som leverandører til et presset strømnett.

Toveislading – også kjent som V2G (Vehicle-to-Grid) – gjør nettopp dette mulig. Med V2G-teknologi kan elbiler lades når strømmen er billig og tilgjengelig – og levere tilbake strøm når nettet er overbelastet. Resultatet er mer fleksible, desentraliserte og robuste kraftsystemer. I tillegg får bileiere potensielt betalt for å bidra med energi.

På vei inn i virkeligheten

Teknologien er ikke lenger en visjon. V2G støttes allerede av en rekke bilprodusenter som Volkswagen, Hyundai, Nissan og BMW, og stadig flere elektriske modeller kommer med innebygd støtte for toveislading.

I Europa pågår det pilotprosjekter blant annet i Norge, Tyskland, Storbritannia, Nederland og Frankrike, hvor elbiler testes ut som energireserver for både private hjem, kontorbygg og strømnettet.

I Norge har Polestar annonsert et pilotprosjekt med V2G-funksjonalitet, men også Nissan og Hyundai har gjennomført flere tester. Noen utfordringer gjenstår, blant annet interoperabilitet mellom forskjellige merker/typer biler og ladere. Likevel peker ekspertene på at den raske elektrifiseringen av bilparken vil akselerere V2G-adopsjonen betydelig de kommende årene.

Hva må til i Norge?

For at V2G skal få et reelt gjennombrudd i Norge, må flere brikker på plass:

Interoperabilitet : Produsentene av elbiler og ladere må teste og verifisere sine produkter mot de felles ladestandarder som allerede finnes, slik at enhver bil fungerer med enhver lader.

: Produsentene av elbiler og ladere må teste og verifisere sine produkter mot de felles ladestandarder som allerede finnes, slik at enhver bil fungerer med enhver lader. Regulatoriske endringer : Elbiler må kunne delta i kraftmarkedene – som balansekraft eller effektreserve – på lik linje med batterier og industri.

: Elbiler må kunne delta i kraftmarkedene – som balansekraft eller effektreserve – på lik linje med batterier og industri. Incentiver : Det må bli økonomisk attraktivt for bileiere å delta, og for nettselskaper å bruke disse ressursene.

: Det må bli økonomisk attraktivt for bileiere å delta, og for nettselskaper å bruke disse ressursene. Infrastruktur: Hjemmeladere og offentlige ladere må støtte V2G, noe som krever investeringer og tilpasning fra ladeleverandører.

Et realistisk supplement

V2G er ikke ment å erstatte nettutbygging, men det er en rask og kostnadseffektiv bro over kapasitetskrisen vi allerede står i.

Ifølge en studie fra det tyske Fraunhofer Institute kan teknologien spare Europas kraftsystemer for opptil 22 milliarder euro i året innen 2040. Skal Norge beholde sin posisjon som ledende elbilland, må vi også ligge i front når det gjelder å utnytte teknologien og verdien i bilene som energilagring.

Elbilen er ikke bare et transportmiddel. Den er en del av fremtidens energisystem – og nøkkelen ligger i å koble den til på riktig måte.

