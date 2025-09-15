En gullkantet fregattavtale med grønt vedlegg

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

Nylig kom nyheten om at Norge inngår en gigantisk forretningsavtale med Storbritannia: Vi kjøper britiske fregatter, tilbake får vi en gjenkjøpsavtale som gir store industri- og eksportmuligheter for Norge.

Avtalen forventes å gagne den norske maritime klyngen via oppdrag knyttet til blant annet utrustning og vedlikehold av fregattene.

Gjenkjøpsavtalen

Samarbeidet med Storbritannia kan bidra til å skalere og spre norsk grønn maritim teknologi internasjonalt, skriver Elise Caspersen i Zero. Foto: Privat

Vel så viktig for den maritime klyngen er det å sørge for at de standardiserte fartøyene inngår i gjenkjøpsavtalen. Dette er militære fartøy som Norge planlegger å utvikle for å erstatte gamle fartøy i Marinen og Kystvakten. Fartøyene skal bygges etter en felles plattform, med kjent og tilgjengelig teknologi fra sivil skipsfart, og med militære kapasiteter som tillegg.

Som vi i Zero har påpekt tidligere, bør det i anskaffelsen vektlegges å integrere lav- og nullutslippsteknologi fra start og gjennom hele fartøyenes levetid.

Krav om grønne løsninger i det som forventes å bli 28 standardiserte fartøy vil gi norsk maritim næring et skaleringsprosjekt av de sjeldne.

Et strategisk forsvarssamarbeid med Storbritannia legger nå grunnlaget for minst én annen kjøper av de standardiserte fartøyene og forsterker betydningen av anskaffelsen. Gjennom samarbeidet med Storbritannia har Norge fått en strategisk partner som kan bidra til å skalere og spre norsk grønn maritim teknologi internasjonalt.

Ekstra effekt

Dersom regjeringen lykkes med å selge standardiserte fartøy til Storbritannia og samtidig utvikler fartøyene med fleksible fremdriftssystemer og lave utslipp, kan vi få en ekstra effekt: Felles infrastruktur for utslippsfrie løsninger.

To sjøforsvar med felles systemer som krever land- eller ladestrøm, og på sikt fornybare drivstoff, vil motivere havner rundt Nordsjøen, Norskehavet og sørover i Europa til å investere i grønn infrastruktur. Dette vil gi utslippskutt fra sjøforsvaret. Ved å sikre kompatibilitet mot sivil sektor, kan man også trigge en vidtspennende omstilling og store utslippskutt fra den sivile, maritime flåten som kan bruke både teknologi og infrastruktur utviklet og skalert av Forsvaret.

Nå venter vi på gjenkjøpsavtalen og anskaffelsen av standardiserte fartøy, og forventer at disse er et godt første steg til å realisere det fulle potensialet i det grønne forsvarssamarbeidet med Storbritannia.