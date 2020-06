En brann satte gründerne på sporet av teknologi som skal redde liv i nød

En av de maritime selskapene i Bergen driver med noe som er så lite maritimt som trådløs kommunikasjon. Ser vi nærmere på Scanreach så gjør de det nesten umulige mulig. De sender og mottar trådløse data fra det som i praksis er et Faraday-bur; et rom med vegger av metallplater eller finmasket metallnett som brukes for å skjerme mot elektriske felter. Og under dekket på et skip er det en masse slike stråletette rom, omgitt av stålplater.

Disse Faradays overmenn har bygget et solid fundament for å digitalisere skip og øke sikkerheten om bord på en måte som ikke har vært mulig til nå. Vi snakker med sjefen for forretningsutvikling i Scanreach, skipsingeniør og designer Jacob Grieg Eide.

Dette er andre sending i en spesialserie på fire episoder, om det maritime miljøet i Bergen. Hør intervjuet med Siv Remøy-Vangen her.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Podkasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.