En alvorlig sak for hele NHO-systemet

Tiltalen mot Stein Lier-Hansen er svært alvorlig, men rettssaken vil avdekke at denne «ta seg til rette»-kulturen fikk utvikle seg i flere år før det ble reagert. Det burde ha ringt noen varselklokker hos både styret og NHOs administrasjon, som hadde regnskapsansvar.

Det gikk mange historier om jakt- og fisketurene til Lier-Hansen, som attpåtil var tidligere generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Flere deltok. Og svaret til journalister som ringte, var ofte at «Stein er i fjellet».

Karismatisk leder

I 17 år var han en karismatisk leder som var med helt fra starten av Norsk Industri. Foreningen ble etablert fra nyttår 2006 etter en fusjon mellom Prosessindustriens landsforening og Teknologibedriftenes landsforening. Den organiserer all fastlandsindustri og er NHOs største landsforening, med nærmere 3000 medlemsbedrifter.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold IKT Agder: – Vi har spart mye saksbehandlingstid med Pureservice

I uformelle fora ble det snakket om at Lier-Hansen var mektigere enn NHO-sjefen. Han var Arbeiderparti-mann og snakket et språk som LO-lederne kjente seg igjen i.

Han skal i perioden 2014–2020 ha mottatt 1,9 millioner kroner fra en person som har fakturert Norsk Industri for ca. fire millioner kroner. Vedkommende var en leverandør til organisasjonen. Økokrim mener Lier-Hansen skal ha påført Norsk Industri urettmessige kostnader som beløper seg til 10,6 millioner kroner. Pengene skal ha gått til å dekke utgifter til jakt og jaktterreng, hytter, fiske, bruk av sjøfly og restaurantbesøk i perioden 2016–2023.

For dårlige rutiner

Stein Lier-Hansen har selv gitt uttrykk for at han ønsker saken etterforsket. Han har innrømmet at det er utgifter han burde dekket selv.

Norsk Industris nye administrerende direktør, Harald Solberg, inviterte til pressekonferanse sammen med styreleder og industrieier Ståle Kyllingstad etter at tiltalen var et faktum sist torsdag.

– Jeg vil beklage på det sterkeste til alle våre medlemmer. Vi hadde dessverre for dårlige rutiner, som gjorde at dette ble mulig, sa Kyllingstad.

Og videre: – Jeg må si takk til E24 som gjorde en god jobb med å få denne saken opp i lyset, så vi fikk vite mer, og at Økokrim kom på banen, sa Kyllingstad til NTB.

Takknemligheten rimer dårlig med E24s versjon. Ifølge deres metoderapport til Stiftelsen for kritisk og uavhengig presse (Skup) kuttet Kyllingstad samtalen umiddelbart da journalisten første gang ringte ham om saken.

«Relasjonsaktiviteter»

Stein Lier-Hansen hadde sagt opp jobben før saken ble offentlig kjent, med begrunnelse at han ville jobbe for klima og grønn omstilling i Bellona. Dette ble mye omtalt i mediene, uten et ord om at det var en annen grunn til oppsigelsen.

Først etter at E24 avslørte bakgrunnen for oppsigelsen, kom det fram at Norsk Industri hadde betalt for leie av hytter og jaktterreng. Lier-Hansen begrunnet dette med at det var nettverksbygging, men verken han eller Norsk Industri ville fortelle hvem som hadde deltatt på jaktturene.

Kyllingstad fortalte E24 at han og styret i Norske Industri hadde gjennomført en gransking med revisjonsfirmaet PWC og advokatkontoret Bahr uten å finne tegn til ulovligheter.

Dermed var de ferdige med saken som Norsk Industri selv karakteriserte som «relasjonsaktiviteter». Men Økokrim mener det har skjedd straffbare forhold også i det PWC og Bahr undersøkte.

Metoderapporten viser en omfattende dokumentasjon av Lier-Hansens bruk av to jakthytter med terreng, samt jaktturer i utlandet og laksefiske til 50.000 kroner i uka – alt betalt av Norsk Industri.

Manglende regnskapskontroll

E24 har fått bekreftet at NHO inntil 2019 førte regnskap for Norsk Industri. De hadde også leid ut en controller som hadde gått gjennom Lier-Hansens bilag. NHOs daværende økonomidirektør hadde stilt spørsmål til ledelsen i Norsk Industri om direktørens pengebruk, men fått beskjed om at det var innenfor toppsjefens fullmakter.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Ny eksportsatsing: En vitamininnsprøyting for norsk helsesektor

I fjor sommer begynte Harald Solberg i jobben som ny administrerende direktør i foreningen. Han vil nok med sin bakgrunn ha nulltoleranse for «ta seg til rette»-kulturen som preget Lier-Hansens lederskap.

Solberg har representert KrF på Stortinget, vært rådgiver ved Statsministerens kontor og statssekretær i Finansdepartementet. Han har til og med ledet Det kongelige sekretariat ved Slottet fra 2016 til 2017, da han ble administrerende direktør i Rederiforbundet.

På under ett år har Solberg skiftet ut ledergruppen og ansatt egen økonomidirektør.

Også Finnes er ute

Nå er også Sindre Finnes ute av Norsk Industri – mannen som ikke er siviløkonom, men fortsatt gift med tidligere statsminister Erna Solberg. Han var fagsjef i bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri da han i løpet av åtte år i statsministerboligen handlet aksjer for 125 millioner kroner, ifølge NTB. Økokrim fant ikke «rimelig grunn» til å starte etterforskning.

Et annet utslag av «ta seg til rette»-kultur kom til uttrykk da direktør Knut E. Sunde høsten 2023 «instruerte» rektor Anne Borg ved NTNU om å ta avstand fra to forskere som kalte en rapport om kjernekraft for «et bestillingsverk». Borg måtte trekke seg som rektor, mens Sunde beklaget og fikk fungere som administrerende direktør inntil Solberg startet i jobben.