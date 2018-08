Elon Musk – mot himmelen eller på kanten av stupet

Elon Musk vil ta Tesla av børs. Kan hende har han brutt loven ved sin tvitring om planen. Det kan ende med knall og fall – og i verste fall fengsling for den sagnomsuste teknologen.

Vi legger til grunn at saken er velkjent for de fleste av våre lesere: 7. august tvitret Elon Musk at han vurderte å ta Tesla av børs og at finansieringen for dette var på plass: “Am considering taking Tesla private at $420. Funding Secured,” skrev han.

Grunnen til at han ønsker å ta Tesla av børs er alle analytikerne som kikker ham i kortene. Som synes han bruker for mye penger, har for store underskudd og bruker for lang tid til lønnsomhet. Dette fører igjen til at investorer verden over gjør veddemål på at Tesla kommer til å mislykkes, slik at aksjekursen stuper. De selger aksjen «short», som det heter.

Lei av «treskallene»

Dette er Musk lei av. Å måtte forklare opplagtheter for «treskaller» (fritt oversatt fra uttrykket han selv brukte om en analytiker: «bonehead») som følger Tesla. Musk er lei av at analytikerne og investorene skal kikke ham så tett i kortene. Han er lei av å måtte ta kortsiktige hensyn til omverdenen. Det er mest støy for en mann som skal endre verden. Intet mindre.

Problemet med tvitringen til Musk er at utsagnet kan ha vært lovstridig. Om ikke påstanden om at handelen er fullfinansiert er riktig, vil han kunne få søksmål mot seg både fra amerikanske finansmyndigheter (ikke spøk) og fra et kobbel av investorer. Tvitringen kan rett og slett føre Musk inn i – og ikke ut av – uføret.

Mange kommentatorer tror Musks dristige tvitring kom fordi han er desperat. Hans mest ihuga tilhengere mener at det er et signal på at fremtiden er enda lysere enn før – bare Musk blir fridd fra børsens mas. «Bare vent, så skal dere få se», er omkvedet.

Svaret vil komme ganske raskt. Teslas aksjekurs nådde en topp på 389,61 dollar etter twitter-meldingen. Et tegn på at markedet ikke HELT trodde på historien om at finansiering var sikret på 420 dollar pr. aksje. I skrivende stund er aksjen nede på 352 dollar.

Markedet tror altså ikke helt på at dette skal skje, men har heller ikke omfavnet skeptikernes syn. For dersom det viser seg at det hele var en desperat handling – uten substans – må vi forvente at aksjen faller markant fra dagens nivå.

Rettslige prosesser

Da kan Musks dager som Tesla-sjef være over. Og – enda verre – han vil trolig havne i rettslige prosesser som kan koste berøvelse av frihet.

Dersom Elon Musk skulle havne i amerikansk fengsel for sin frimodige – og muligens dumdristige – tvitring, er det i hvert fall en ting som er sikkert: Amerikanske fengsler kan se frem til en revolusjon fra innsiden. For Musk vil neppe innordne seg eksisterende løsninger. Tvert i mot vil vi da tro at det kommer en rekke forslag om hvordan fengselsvesenet bør og kan forbedres og endres.

Vi spår at Musk i så fall vil komme opp med nye design på alt fra celler til luftegårder, sikringssystemer og overvåkning. Fengselsvesenet trenger sårt innovasjon og endringer. Med Musk innenfor murene ligger det an til en real makeover.

For uansett hvordan dette skulle ende, må vi erkjenne at Elon Musk allerede er en markant og betydelig profil i verdens teknologihistorie. Få har fått til så mye av så stor betydning – i løpet av så kort tid.