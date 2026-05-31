Disse steinene er lab-rotter for Mars-prøver

Mars-roveren Perseverance på Mars i 2021. Etter det har den kjørt rundt, analysert, fotografert og tatt prøver på gitte oppsamlingspunkter. Målet har vært å hente prøvene og analysere dem på jorden. Økonomiske kutt i Nasa gjør det usikkert om det vil skje.

Likevel har forskere over hele verden i flere år forberedt seg på å motta de verdifulle steinprøvene. Prøvene er verdt mangfoldige arbeidstimer og flere milliarder i forskningsmidler. Kun de faktiske steinprøvene kan datere alderen til Mars-overflaten. Eller avsløre om det har vært liv der.

Derfor forsøker forskere å finne ut hvordan de kan få mest mulig nytte av prøvene dersom de blir hentet hit.

– Instrumentene på Perseverance er ikke like kraftige som de vi har på jorden, forklarer Marine Ciocco. – Det er vanskeligere å få gode data. Det beste hadde vært om prøvene ble fraktet hit.

Hun er postdoktor ved Universitetet i Oslo og ansvarlig for å drifte steinsamlingen Mars Mission Sample Return Analogues. Et «bibliotek» med bergarter som ligner det Perseverance har funnet så langt på Mars. Biblioteket deler ut bergarter til forskere som tester ulike typer forsøk og instrumenter.

Hva er en Mars-analog? En steinprøve fra jorden som har egenskaper som likner en stein eller bergart på Mars. Hva som er en god Mars-analog avhenger av hvilke egenskaper forskerne vil studere. Noen ganger skal prøven ha de samme fysiske egenskapene, som for eksempel samme hardhet. Andre ganger skal prøvene være kjemisk liknende, altså bygget opp av de samme stoffene. Noen ganger kan det være en Mars-analog skal være en bergart som har blitt til på samme måte, slik at forskere kan sammenlikne. Det finnes ikke perfekte analoger. Likevel er det viktig for å teste utstyr eller ha noe å sammenlikne med. Vis mer

Tester kan ødelegge prøvene

Et av problemene er rekkefølgen på analyser. Noen eksperimenter og analyser vil ødelegge prøvene eller endre dem. Derfor må forskerne gå nøye gjennom hva som skal gjøres først, og hvordan. For å gjøre det øver de på bergarter som likner det de har funnet. Det vil også gjøre at de forstår funnene fra Mars-prøvene bedre. Prøvesvarene kan sammenliknes. Så langt er det fem ulike Mars-analoger i samlingen.

– Vi finner nye fortløpende, når vi ser hva Perseverance finner, forklarer Ciocco.

Her viser Marine Ciocco fram et av Mars-analogene: En stein som skal etterlikne harde sedimenter på Mars. Dette er viktig for å teste utstyr til fremtidige Mars-ekspedisjoner. Foto: Elina Melteig/UiO

Fra hvert sted de samler inn Mars-analoger, har de om lag 300 kilo stein. Nye analoger blir nøye vurdert og valgt ut, avhengig av hvilke egenskaper det er behov for å teste.

Ciocco forteller at det finnes en tvilling av alle instrumentene på Perseverance på jorden.

– Det gjør det mulig å teste utstyret for å se om de får det samme resultatet, forklarer hun.

Bergartsbibliotek fra Mars Det finnes to samlinger med bergarter som likner bergarter på Mars. Begge er ivaretatt av forskere ved Universitetet i Oslo og Naturhistorisk museum. Den ene samlingen er Mars Missions Sample Return Analogue Sample Library. Denne samlingens hovedformål er til forskning på returprøver fra mars. Målet er å være godt forberedt på hva slags målinger som kan gjøres, i hvilken rekkefølge og hvordan prøvene skal behandles. Den andre samlingen er The Planetary Terrestrial Analogues Library (PTAL). Dette er bergarter som skal hjelpe forskere å forstå overflaten på Mars. I denne samlingen er det 102 prøver av mineraler fra overflaten på jorda. Analyser med ulike instrumenter av disse prøvene skal hjelpe forskere å forstå dataene de får fra Mars. Vis mer

Dette ser de etter

Ciocco forteller at bergartene de ser etter har ulike egenskaper, men alle skal bidra til å forstå materialet som er samlet av Perseverance.

Lambahraun på Island har Mars-aktig sand. Her er forskerne i gang med å ta prøver. Foto: Fiona Thiessen

– Noen bergarter er vulkanske med høyt innhold av jern. Det kan være gamle bergarter, fra tidlig i jordens historie, eller veldig harde og sprø bergarter. Det kan være sandstein med samme hardhet eller sedimenter som har vært laget på samme måte som noen av sedimentene på Mars, forklarer hun.

Ciocco forteller at det finnes flere andre steinsamlinger med fokus på andre egenskaper.

Steinene i bergartsbiblioteket er samlet fra mange ulike deler av verden.

Artikkelen ble først publisert på Titan.uio.no