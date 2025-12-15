Dette er Støres plan for Norge de neste årene

Mandag la statsminister Jonas Gahr Støre (AP) fram regjeringens plan for 2025-2029.

Tidligere har det blitt lagt fram såkalte regjeringserklæringer, med punkter fra A til Å om alle de politiske områdene.

Men denne gangen har regjeringen laget en mer overordnet plan. Støre har vist til at dette er bygget på erfaringer de fire første årene i regjering.

Planen peker ut områder der regjeringen skal gjennomføre og fornye samfunnet. Planen skal revideres hvert år.

Rask styrking av Forsvaret

Den 13 sider lange planen er stykket opp i fem hoveddeler.

Et av hovedområdene i planen er «Trygghet for landet», der regjeringen blant annet løfter frem fire sentrale forsvars- og beredskapsprosjekter.

Forsvarsevnen skal styrkes raskt, med økte investeringer i personell, materiell og totalforsvar, og en videre opptrapping mot Nato-målet om fem prosent av BNP innen 2035.

Regjeringen gjøre Norge mer motstandsdyktig ved å styrke beredskapen mot sikkerhetstruende hendelser og sikre kritisk infrastruktur i samspill med kommuner, næringsliv og frivillighet.

Regjeringen vil samtidig styrke Norges økonomiske sikkerhet gjennom økte investeringer i kvante-, forsvars- og undervannsteknologi, og en skjerpet eksportkontroll for å hindre at sikkerhetssensitiv kunnskap havner hos uønskede aktører.

Støtte til Ukraina

Planen slår fast at Norge skal forsvare sine interesser i en stadig mer uforutsigbar verden, med støtte til folkeretten, et sterkt FN og en videreføring av den brede støtten til Ukraina gjennom Nansen-programmet.

– Vi er opptatt av å si og vise at motstandskraft i Norge handler om mer enn fly og fregatter. Motstandsdyktig Norge, et sterkere totalforsvar, er et eget hovedprosjekt i denne planen. Det krever virkelig samordning på tvers av mange sektorer, sa Støre under pressekonferansen.

Langtidsplan for sivil beredskap

I planen legger regjeringen opp til at de skal utvikle en langtidsplan for sivil beredskap i 2026.

Planen skal forsterke den sivile beredskapen, sikre kontinuitet, samordning og langsiktig tenkning.

Arbeidet med en slik langtidsplan ble først omtalt i Totalberedskapsmeldingen, hvor Totalberedskapskommisjonen anbefalte dette.

Regjeringen la opp til å starte arbeidet med dette i 2025, og at beredskapsråd på alle de kritiske samfunnsområdene skal være klare i 2026.

Vil utvise flere

De fem hovedpunktene er trygghet for økonomien, trygghet for arbeids- og næringslivet, trygghet for barn og unge, trygghet for helsa og trygghet for landet.

I den sistnevnte bolken listes det opp innstramminger i innvandringspolitikken.

Planen slår også fast at innvandringspolitikken skal være kontrollert og bærekraftig.

Blant annet vil regjeringen i 2026 skjerpe vilkårene for familieinnvandring. Norge skal også ta en aktiv rolle i det europeiske migrasjonssamarbeidet for å sikre en mer bærekraftig innvandring til Europa, heter det videre.

Grensekontrollen skal også skjerpes, og reglene for bortvisning skal gjennomgås.

– Regjeringen vil gjennomgå reglene om bortvisning og utvisning for å sikre at utlendinger som begår kriminalitet, sendes ut av landet, heter det.

Boligbygging og KI

Regjeringen vil legge til rette for bygging av 130.000 nye boliger innen 2030, innføre KI i 80 prosent av offentlige virksomheter innen 2026 og styrke arbeidslinjen for å få 150.000 flere i jobb.

Regjeringen vil i løpet av neste år investere i fem nye sykehusutbygginger, og de lover også starte arbeidet med å realisere høreapparatgarantien.

Skattekommisjon og klima

Regjeringen lover i planen å sette ned en skattekommisjon i løpet av 2026.

De lover samtidig en omstillingskommisjon som skal vurdere hvordan Norge skal styrke konkurransekraft og økonomi i møte med avtakende olje- og gassaktivitet.

Regjeringen slår fast at Norge skal nå sine klimamål, og vil i 2026 legge fram en plan for hvordan landet skal oppfylle det nye Paris-målet for 2035.