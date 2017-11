Dette er jobbene og bransjene der nordmenn tror robotene tar over

Roboter og kunstig intelligens er i vinden, og overtar stadig flere arbeidsoppgaver. Om ikke mange år vil yrker begynne å dø ut, fordi de overtas av maskiner.

I en større undersøkelse om dette har nordmenn blitt spurt om hvilke yrker og bransjer de tror er mest utsatt for automatisering.

Dersom undersøkelsen er et reelt frampek, er det medarbeidere i industri- og produksjonsbedrifter, kundeservice og bank og finans som er i størst fare for å fases ut.

Tror det blir vanskeligere å få jobb

Det er IT-selskapet Tieto som står bak undersøkelsen, som er gjennomført i både Norge, Sverige og Finland.

Her kommer det blant annet frem at syv av ti nordmenn tror ny teknologi vil gjøre det vanskeligere å få jobb i fremtiden, men bare en av ti tror deres egen jobb står i fare.

Industri- og produksjonsbedrifter antas å være selskapene som vil bli mest berørt. I følge undersøkelsen mener åtte av ti at disse vil bli overtatt av roboter i løpet av det neste tiåret.

Blant andre sektorer hvor nordmenn tror at robotene vil ta over de neste ti årene finner vi kundeservice (70 prosent), bank og finans (69 prosent), post- og budtjenester (71 prosent) og revisjon (66 prosent).

- Forståelsen for kunstig intelligens er forholdsvis lav i befolkningen, og få innser at dette allerede spiller en stor rolle på mange områder. Kunstig intelligens kommer til å få stor påvirkning på fremtidens arbeidshverdag, sier Fredrik Ring, AI-spesialist og leder for datadreven virksomhet i Tieto, i en melding fra selskapet.

Mener maskiner vil være bedre på IT-support

I undersøkelsen er det også spurt om hvilke yrker som best vil kunne utføres av maskiner.

Det er forventet at kunstig intelligens vil få en enorm innvirkning på arbeidshverdagen til mange. Godt over halvparten av nordmenn tror sågar at kunstig intelligens vil gjøre livet deres lettere, at roboter kan løse en rekke jobber bedre enn menneskene – til og med svært krevende oppgaver.

De yrkene flest nordmenn tror vil utføres bedre av roboter er IT-support (35 prosent), revisor (28 prosent), kassemedarbeider i matbutikk (27), buss- og taxisjåfør (25 prosent) og kundeservice (24 prosent).

Flere av disse er jo også i fred med å overtas helt eller delvis av maskiner. Det er ikke uvanlig med selvbetjeningskasser i matevarebutikker eller chatfunksjoner som erstatter manuell hjelp fra en kundeservice-medarbeider. Selvkjørende biler og selvkjørende tungtransport er også på vei og de første førerløse bussene venter kun på at regelverket i Norge skal komme på plass, slik at de har lov til å kjøre på veiene.

I den andre enden av denne skalaen, blant de rollene nordmenn mener har minst å tjene på at roboter overtar, finner vi «sjefen min» og statsministerrollen.

To grupper mest utsatt

En rapport utarbeidet for Kunnskapsdepartementet i 2015 har analysert hvordan digitalisering vil påvirke ulike yrker i Norge i tiårene som kommer.

Et av funnene her var at rundt en tredjedel av den norske sysselsettingen i stor grad vil bli utsatt for automatisering i løpet av de neste tyve årene.

Resultatene herfra viser også at nordmenn ikke er helt på viddene i sine antagelser om arbeidsmarkedet fremover. I hovedsak er to store grupper som trolig vil være spesielt mottakelige for digitalisering, med en sannsynlighet på over 95 prosent. Det er butikkmedarbeidere og kontoransatte. I tillegg nevnes regnskapsførere, selgere og resepsjonister.

I motsatt ende av skalaen finner vi yrker som sykepleier og andre helserelaterte yrker, lærere, ledere og de fleste ingeniører - selv om noen typer ingeniører også vil oppleve at maskiner overtar oppgavene deres.

Generelt er det slik at høytlønnede yrker, yrker som krever høy utdanning og yrker i offentlig sektor er mer sikre mot digitalisering enn lavtlønnede, lavkompetanseyrker og jobber i privat sektor, ifølge forskerne bak rapporten.