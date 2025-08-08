Det vi glemmer i norsk sikkerhetspolitikk

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

77 prosent av materialene vi forbruker for å dekke våre behov, kommer fra utlandet – opp fra 69 % i 2018, viser Circularity Gap Report Norge 2025. Samtidig er den norske økonomien fortsatt bare 2 prosent sirkulær, antagelig lavest i Europa. Det betyr at 98 prosent av materialene vi bruker, havner på deponi, brennes eller låses inne i bygninger og infrastruktur. Det gjør oss sårbare.

Vår nye forsvarslinje

Vi snakker ofte om forsyningssikkerhet som mat, energi og medisin. Men hva med tilgang til stål, trevirke, kritiske metaller eller elektroniske komponenter? I en situasjon med handelskonflikter, eksportrestriksjoner eller råvaremangel er vår evne til å ta vare på og bruke egne ressurser avgjørende.

Dette handler ikke bare om klima og miljø. Det handler om robusthet.

Tilgang til materialer

Vi nordmenn har verdens høyeste forbruk av elektriske og elektroniske komponenter – og produserer i snitt 28 kilo EE-avfall per person hvert år. En smarttelefon krever 70 kilo råmaterialer å produsere, selv om den veier under 200 gram. Disse materialene, som sjeldne jordarter og metaller, er avgjørende for vår digitale infrastruktur. Likevel har vi ikke systemer som sikrer at de resirkuleres og brukes på nytt.

Vi kan ikke ha en sikker digital framtid uten materialtilgang. Og vi kan ikke ha materialtilgang uten sirkulære løsninger.

Overfladiske tiltak

Positive endringer er på vei. Flere virksomheter jobber med gjenbruk, resirkulering og sirkulært design. Men samtidig øker forbruket. Og så lenge dagens regelverk, insentiver og økonomiske modeller belønner sløsing fremfor bevaring, vil vi ikke klare å gjøre økonomien vår motstandsdyktig.

Circularity Gap Report 2025 peker på at vi må endre spillereglene – ikke bare adferden.

Tre grep

Circular Norway foreslår tre konkrete tiltak den neste regjeringen bør følge opp for å gjøre økonomien mer robust og mindre sårbar:

Sett mål for redusert materialfotavtrykk og økt sirkularitet - både nasjonalt og for sektorer som bygg, transport og elektronikk. Fjern skatte- og avgiftsbarrierer for reparasjon, ombruk og sirkulære løsninger, slik at det faktisk lønner seg å ta vare på det vi allerede har. Bygg opp lokale, sirkulære verdikjeder, slik at vi reduserer avhengigheten av import og øker forsyningssikkerheten i viktige samfunnssektorer.

Mer enn soldater og strøm

Norsk sikkerhetsdebatt handler nå mest om forsvar og energi. Det er forståelig. Men i en krise – enten det er naturbasert, geopolitisk eller teknologisk – trenger vi mer enn soldater og strøm. Vi trenger også tilgang til fysiske ressurser og evne til å bruke dem effektivt. En ressurs kan ikke hjelpe oss hvis den ligger på fyllinga.

For ingeniører, teknologer og samfunnsbyggere betyr dette nye muligheter og ansvar. Skal vi lykkes med å gjøre Norge mer motstandsdyktig, må fagmiljøene bidra med innsikt, løsninger og praktisk gjennomføringsevne.

Norge har vært verdensledende på å skape verdier av naturressurser. Nå må vi bli best på å bruke dem klokt.