«Det er umulig å kopiere teknologi-suksessen Israel - uten å starte krig med naboene»

Israel er blant verdens mest innovative og suksessrike teknologinasjoner.

Utenfor USA er det landet ved Middelhavet som tiltrekker seg det høyeste investeringsnivået innen teknologi venture. Årsaken til suksessen er flere, men lang, aktiv og pliktig militærøvelse, kamp for tilværelsen og samhold for å sikre nasjonens eksistens ansees som de viktigste årsakene til suksessen.

Det er mange meninger om Israel og landets kamp for å klore seg fast blant fiender. Feidene med naboene har vært mange – og har kostet dyrt for alle parter.

Til tross for konstante trusler og konflikter, har Israel klart å etablere seg som en av verdens fremste teknologinasjoner. Miljøet i og rundt Tel Aviv tiltrekker seg investorer i et antall som langt større nasjoner misunner dem:

Smertefulle kriger og konflikter

Starten på det som må betegnes som et teknologieventyr foregikk på 1990-tallet. Blant annet gjorde både Intel og Google store satsinger i den lille nasjonen. Nysgjerrigheten er stor fra andre land. Hvordan fikk Israel det til? Og hva kan vi lære for å få fart på våre hjemlige teknologimiljøer? Er det noe vi kan kopiere?

Tja. Det er ikke sikkert det er så lett. I boken «Startup Nation» forsøker forfatterne Dan Senor og Saul Singer å finne svaret på hvordan Israel fikk den posisjonen de gjorde.

Hypotesene om hvordan de kom dit er god lesning. Men inneholder også påminnelser om smertefulle kriger og konflikter for både Israel og naboene.

Det er likevel Israels innbitte kamp for tilværelsen som er den største forklaringsparameteren bak suksessen. Landet og innbyggerne har vært bestemt på å etablere seg, beskytte seg og bygge seg opp. For å klare det, har de siden «starten» i 1948 gjennomført utrolige handlinger og tatt stor risiko. Både militært og ellers.

Det at israelerne har lang og aktiv militærtjeneste (tre år for menn og to for kvinner) gjør sitt til at de får tidlig ansvar. Og i motsetning til militærtjenester i mange andre land, er strukturen i det israelske forsvaret flat. Her får du som befal høre det fra dine menige om de ikke er enig med deg.

– Mye erfaring i ung alder

TU snakket med bioingeniøren og ex-entreprenør Zvika Orron (35), som nå er partner i Israelske Carmel Ventures. Orron var jagerpilot i IAF (Israeli Air Force) allerede som 19-åring. Da han var 21 fly han sine egne tokt. Til sammen var han pilot i åtte år. Og som reserve flyr han fortsatt ukentlig.

– Bakgrunnen fra militæret er hovedgrunnen til suksessen Israel har som venturenasjon. Vi får stort ansvar i tidlig alder. Og vi må håndtere utfordringer som er svært utfordrende moralsk. Samtidig må vi fungere godt sammen med både medsoldater og overordnede. Resultatet er et vi får mye erfaring i ung alder, forteller han.

En annen dimensjon med militærtjenesten er at den er teknologitung – på et avansert nivå. Unge mennesker får dermed praktisk erfaring under intense forhold.

– Vi vokser opp i situasjoner der vi må løse problemer dag og natt. Hele uken. Vi blir gode på å håndtere vanskeligheter. Og å håndtere smerte. I tillegg til å få erfaring med ansvar og lederskap. Mange av oss blir «commanders» i en alder av 20 år. Da får du ansvaret for 30 – 40 medsoldater. All denne erfaringen gjør at vi som nasjon er flinke til å fornye og gjenskape oss selv, legger han til.

Overlevelse, liv og død

Orren er tydelig på at knytningen til verneplikt, konflikter, overlevelse, liv og død er den viktigste årsaken til Israels teknologisuksess. Han mener likevel det er enkelte elementer andre nasjoner kan hente fra hans hjemland.

– En: Utdanningssystemet i Israel pusher for entreprenører hele tiden. Barn oppfordres til å tro at de kan få til det meste. To: Finansieringen fra myndighetene er fantastisk. Spesielt for tidlig fase. Tre: Vi er ikke redde for å mislykkes. Det er kult å ha feilet. Og vi har kort minne. På det siste punktet skiller vi oss for øvrig klart fra USA, der det ikke er like lett å hente investorer om du har bommet et par ganger, oppsummerer han.

Land som ønsker å kopiere Israels suksess kan altså hente ut enkelte elementer av lærdom hjem og kopiere.

Men ingen vil ønske (eller klare) å gjenskape det bakteppet som har vært grunnpremissen for Israels suksess.