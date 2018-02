Nå har vi en Tesla i verdensrommet - men det har gått galt mange ganger før den kom dit

Slik skulle det gå. Illustrasjonen er delt av Elon Musk på Twitter.

Det var tydelig på livesendingen til SpaceX at de ikke ønsket å fokusere på det som ikke fungerte i går.

– Kameraene faller ut når senterraketten lander, på grunn av vibrasjonene, sier programlederne før livestrømmen blir kuttet, men bare i fullskjermversjonen for dem som så på YouTube.

Kuttet livefeed - sto på i bakgrunnen

I bakgrunnen til høyre kan man se at SpaceX-personell fortsatt ser på den samme feeden fra lekteren. Røyken dekker landingsplattformen og så blir den blåst på sjøen, men det er ikke mulig å se tegn til at noe har landet.

Under pressekonferansen i etterkant bekreftet Elon Musk at senterraketten bommet på dronelekteren til havs. Raketten skal ha gått tom for drivstoff, slik at den ikke kunne bremse nok til å få landet riktig.

Dansk ekspert: Falcon Heavy kan avgjøre framtiden til SpaceX

Mange mislykkede forsøk

SpaceX har tidligere delt bilder av forsøk hvor det har gått galt:

Kraftigste siden 1973

Falcon Heavy ble i går den kraftigste raketten i luften siden de gamle Saturn V-rakettene som ble skutt opp mellom 1967 og 1973.

Mannen bak, Elon Musk, sendte sin personlige Tesla med på ferden. Så den er nå på vei ut i en ferd rundt solen. Sammen med en dukke de kaller «Starman».

Alle Saturn V-rakettene. Foto: NASA.

Oppskytingen gikk i gang litt forsinket, men forløp ellers nesten uten problemer. Boosterne - altså rakettene på hver side av den høyere senterraketten - nærmest simultanlandet få øyeblikk senere.

Opprinnelig skulle Falcon Heavy ha tatt av allerede i 2013. Det var også en planlagt utskytning i november 2017. Uansett må denne testoppskytingen av Falcon Heavy regnes som vellykket - dermed er både raketten og SpaceX historiske.