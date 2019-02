Departementet vil ha nytt rettsmøte i Norwegian Gannet-saken 

Saken om slaktebåten Norwegian Gannet, som henter laks direkte fra merdene, slakter den om bord og leverer den til bearbeiding i Hirtshals i Danmark, er omstridt fordi myndighetene krever at skadd fisk, såkalt produksjonsfisk, sorteres ut før den eksporteres, noe rederiet Hav Lines konsept ikke legger opp til.

Nærings- og fiskeridepartementet nektet i utgangspunktet båten å drifte som planlagt, men i januar kom Bergen tingrett med en kjennelse som omgjorde vedtaket fra departementet.

Nå begjærer departementet nytt rettsmøte i saken, heter det i en pressemelding.

– Vi ble overrasket over at saken ble avgjort uten at departementet fikk legge frem sin side av saken. Vi er svært opptatt av at kvaliteten på sjømaten er høy, og at vi opprettholder det gode omdømmet som norsk fisk har i utlandet. Vi fastholder at denne forskriften stiller krav til at produksjonsfisk må sorteres i Norge, og bestrider derfor tingrettens kjennelse, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i meldingen.

Norwegian Gannet: Kan bli nødt til å halvere kapasiteten

Har klaget

Reder Carl-Erik Arnesen har klaget saken inn til Kongen i statsråd. Til Dagens Næringsliv sier han at han er klar for en ny runde i retten etter departementets beslutning.

– Vi registrerer at departementet bestrider kjennelsen fra byretten, og vi er klare for en ny runde som vi er sikre på å vinne, sier han til DN.

14 sløyemaskiner

Slaktebåten hadde sin første testseilas i desember i fjor, med et lite kvantum fisk fra merdene på Vestlandet til mottaksanlegget i Hirtshals i Danmark. Den har tilsammen 14 sløyemaskiner om bord, som kan sløye 25 fisk i minuttet.

I et brev til statsministeren tidligere denne måneden ba rederiet Hav Line om at staten lemper på kravene, slik at begge parter unngår en lang rettssak.

– Vår tolkning av fiskekvalitetsforskriften ligger fast. Vi er overrasket over at Bergen tingrett valgte å ikke la staten legge fram sin side av saken. Det er fortsatt aktuelt å be om muntlig forhandling om den midlertidige forføyningen. Det er usedvanlig at statens syn ikke er hørt eller tatt hensyn til i en sak som dette, svarte fiskeriministeren overfor TU den gang.

- Ingen grunn til frykt

I en epost til TU skriver Arnesen at de allerede har endret driften slik at de frakter den skadde fisken tilbake til Norge. Han viser til at prosjektet har fått støtte av myndighetene fra starten og at selskapet har investert et milliardbeløp i båt og mottak.

- Norwegian Gannet er utsatt for omfattende skremselspropaganda. Produksjonsfisken, som diskuteres så heftig, utgjør kun to prosent av fisken vi tar om bord. Vi er det eneste slakteskipet i Norge og et prøveprosjekt. Det vil enten motbevise skremselspropagandaen eller gi politikerne faktiske argumenter for å stanse det. Det er ingen grunn til at fiskeriministeren skal frykte et slikt prøveprosjekt, sier Arnesen.