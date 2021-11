Denne selvkjørende elbåt-taxien kan transformere Amsterdams kanaler

De siste par ukene har to selvkjørende taxibåter trafikkert Amsterdams kanaler.

De batterielektriske taxibåtene kan ikke bare frakte opptil fem mennesker på en gang, men skal også kunne transportere varer og søppel ved behov.

«Roboat», som båtmodellen heter, har blitt til gjennom et samarbeid mellom forskere fra Massachusetts Institute for Technology (MIT) og Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions.

Kan tilpasse seg antall passasjer i båten

Prosjektet har kommet et stykke på vei siden 2015, da forskergruppen først kjørte rundt med små prototyper i MITs basseng, skriver universitetet i en pressemelding.

– Vi har nå høyere presisjon og robusthet i persepsjonen, navigasjonen og i kontrollsystemene, sier Daniela Rus, professor i elektroteknikk og informatikk ved MIT.

Det skal blant annet inkludere nye funksjoner som høypresisjonsmodus for dokking og forbedret dynamisk posisjonering, så båten bedre kan navigere i virkelige farvann.

Robotens kontrollsystem skal også kunne tilpasse seg til antallet passasjerer i båten.

Dekket på taxibåten skal kunne skiftes ut for å tilpasses forskjellige typer bruk. Foto: Massachusetts Institute of Technology

Finner selv fram til dokkingstasjonen

Batteriet i den fullelektriske båten er på størrelse med «et lite bryst», ifølge MIT, noe som viser seg å være et litium-batteri med en kapasitet på 12 KWh.

Båten skal kunne operere i opptil åtte timer, med mulighet for trådløs lading.

For å legge opp en trygg rute, benytter båtens styringssystem GPS. I tillegg skannes omgivelsene kontinuerlig for å unngå kollisjoner. Skanningen skjer ved hjelp av en optisk lidar og kameraer som er festet på båten.

Båten kan selv finne frem til dokkingstasjonen, ved hjelp av kameraer som detekterer QR-koder. Dermed skal den også lettere kunne få kontakt med andre båter, og detektere flytende scener og flåter, noe som ikke skal ha vært mulig med den forrige iterasjonen.

Usikker på hvor autonom båten bør være

– At Roboat kan utføre oppgaver 24/7, uten en skipper om bord, er svært verdifullt for byen, sier Fabio Duarte, forskningsleder på prosjektet.

Målet med prosjektet er blant annet å bidra til bedre mobilitet i kanalbyen.

– Men av sikkerhetsårsaker er det usikkert om det er ønskelig å oppnå det aller høyeste autonominivået, sier han.

En landbasert operatør vil derfor overvåke Roboat på avstand, fra et kontrollsenter. Vedkommende kan imidlertid fordele seg på flere båter: Én operatør skal kunne overvåke over 50 Roboat-enheter.