De vil slukke brann med lyd du ikke kan høre

Det siste tiåret har antallet katastrofale skogbranner i verden økt kraftig. Det viser en studie som nylig ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science.

I 2025 har omfattende branner forårsaket store skader blant annet i Europa og i Los Angeles på USAs vestkyst. Problemet beskrives som akutt – bare i USA anslås brannene å forårsake skader for 424 milliarder dollar hvert år, det er over 4000 milliarder norske kroner.

Brannslukking – under 20 hertz

Det USA-baserte oppstartsselskapet Sonic Fire Tech tester nå en ukonvensjonell metode å stoppe branner på, skriver Tech Crunch. Sikkerhetssystemet selskapet utvikler, baserer seg nemlig på infralyd for å slukke flammene.

Sonic Fire Tech har bygget en prototyp der en elektromotor driver en veivaksel, som igjen får to stempler til å bevege seg pulserende. Stemplenes bevegelse skaper lydbølger med en frekvens under 20 hertz – altså utenfor det menneskelige hørselsspekteret.

Lyd er i bunn og grunn mekaniske bølger. Når selskapet sender ut sine lavfrekvente signaler, oppstår vibrasjoner i luften som rettes mot brannen. Vibrasjonene bryter den kjemiske reaksjonen mellom drivstoffet og oksygenet i luften. Uten tilgang på oksygen kveles flammene.

– Vi senket frekvensen slik at den ikke lenger er hørbar. Det gjør at lydbølgene kan forplante seg over lengre avstander – og samtidig gjør det teknologien tryggere for mennesker, sier Geoff Bruder, selskapets administrerende direktør og teknologidirektør, til Tech Crunch.

Sensorer leter etter ild

Selskapet opplyser at de har bygget et system som har klart å slukke mindre branner på en avstand på litt over 7,5 meter. Ved å bygge større konstruksjoner håper Sonic Fire Tech å kunne øke rekkevidden til rundt 91 meter, ifølge Bruder.

Planen er at slukkesystemet skal kunne plasseres ved mønet og under takskjegget på boliger og andre bygninger. Lyden som genereres, ledes gjennom såkalt stive kanaler og kan for eksempel rettes mot bakken rett ved fasaden.

Branner som oppstår nær huset, skal oppdages ved hjelp av optiske sensorer, og systemet skal ikke bruke mer enn om lag 500 watt. Ifølge Sonic Fire Tech vurderer selskapet også fremtidige løsninger for drift med blybatterier.

Får millioner for å teste teknologien

Selskapet har fortsatt en lang vei å gå før produktet er klart for markedet – om det noen gang kommer dit. Men det finnes investorer som mener teknologien har potensial.

Sonic Fire Tech hentet nylig inn tilsvarende litt over 35 millioner kroner i en såkornfinansieringsrunde, melder Tech Crunch.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik