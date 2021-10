Den australske marinen sliter med NH90 – kjøper flere Seahawk-helikoptre 

Akkurat som i Norge har de i Australia strevd med å få nok flytimer ut av sine NH90-helikoptre.

Nå kan det gå mot sluttstrek for helikoptrene i maritime operasjoner i den australske marinen som har tilgang til 6 av de 46 maskinene som der går under navnet MRH90 Taipan.

Det australske forsvaret vurderer i stedet å kjøpe inn flere MH-60R Seahawk fra amerikanske Sikorsky.

Mulig FMS-anskaffelse

Det var Defense Security Cooperation Agency (DSCA), som er en del av forsvarsdepartementet, som 8. oktober kunngjorde at det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent salg av 12 MH-60R-helikoptre til Australia.

FMS-anskaffelsen («foreign military sales») har totalt en verdi på 985 millioner dollar (cirka 8,3 milliarder kroner) og vil ifølge amerikanerne styrke den australske marinens evne til å bekjempe overflatemål og anti-ubåtkrigføring (ASW) – det som på norsk også betegnes som anti-ubåtoperasjoner (AU).

Australia har 23 MH-60R Seahawk fra før, etter at ett helikopter gikk tapt 13. oktober, mens marinens seks NH90 brukes til logistikk og støtte.

Personellbytte på en ubåt i Collins-klassen gjennomføres ved hjelp av et MRH90 Taipan i Australia. Foto: ABIS Sarah Ebsworth

Ettersom det ikke har kommet noen offisiell melding fra forsvarsdepartementet, er australske medier noe uenig om konsekvensene av det mulige kjøpet, men et flertall ser ut til å være enige om at Taipan fases ut av marinen og kun skal opereres av hæren.

Australian Defence Magazine (ADM) får bekreftet at de nye helikoptrene vurderes til det såkalte Sea 9100 Phase 1-prosjektet («Embarked Logistics Support Helicopter Capability»), noe som kan bety at alle NH90-helikoptrene forblir på land på sikt.

Innleie

Ifølge ABC News har laber tilgjengelighet på NH90-helikoptrene ført til at marinen har måttet ty til innleie av helikoptre for ikke-skarpe oppdrag.

Også her til lands er dette et tiltak som vurderes, altså å leie inn sivil helikopterkapasitet for oppgaver som ikke krever like avanserte helikoptre som NH90.

I forslaget til neste års statsbudsjett, som ble lagt fram for en uke siden, kom det fram at det norske forsvarets arbeid med å etablere embarkert anti-ubåtkapasitet med NH90 på fregattene er ytterligere minst et år forsinket.

Forsvaret forventer nå at første operative evne (IOC) for våpensystemet først kan oppnås i 2023, altså 12 år etter at det første helikopteret ble levert og 22 år etter at de ble bestilt.

Dansk MH-60R på Grønland i april 2020. Bilde: Sikorsky

I Norge ble det i 2012 og 2017 vurdert å kansellere NH90-kontrakten som følge de alvorlige kvalitetsproblemene og den vedvarende, manglende leveringsevnen fra fabrikken i Italia. Da ble det blant annet gjennomført såkalte alternativanalyser der de kikket på nettopp MH-60R Seahawk.

På en stortingshøring i 2019 forklarte den daværende forsvarssjefen at Seahawk i standard versjon ikke tilfredsstilte de norske kravene, blant annet fordi helikoptrene ikke har nødflytemidler.

Romeo og NSM

I juni ble hele Taipan-flåten satt på bakken. Det australske forsvaret pekte på avvik i vedlikeholdsprosedyrene som årsak til flyforbudet.

Også Seahawk-flåten ble satt midlertidig på bakken i tre dager etter ulykken tidligere i oktober. Alle tre besetningsmedlemmene ble reddet opp av sjøen kort tid etter at de måtte nødlande («ditche») i Filippinerhavet.

Flyforbudet ble opphevet 16. oktober etter at de foreløpige undersøkelsene ikke indikerer at hendelsen har avdekket noen iboende svakhet som krever tiltak på andre helikoptre av samme type.

I dag er det i overkant av 300 Seahawk Romeo, som MH-60R også kalles, i bruk rundt om i verden. Flesteparten flys av US Navy, mens Australia har 23, Danmark har 9 og Saudi-Arabia har 10. I tillegg venter India, Sør-Korea og Hellas venter på henholdsvis 24, 12 og 7 helikoptre, mens det kan bli ytterligere 12 på Australia.

Da India i mai 2020 bestilte 24 MH-60R-helikoptre, kom det samtidig fram at de ønsket å klargjøre dem for kongsbergmissilet Naval Strike Missile (NSM). Deres første maskin var i lufta første gang i april i år.

NSM-forgjengeren Penguin er integrert på tidligere versjoner av Seahawk, mens Romeo-versjonen så langt ikke har noe kryssermissil integrert. Dersom alt klaffer for Kongsberg Defence & Aerospace, kan en eventuell indisk bestilling bli en døråpner for NSM-HL(«helicopter launched») også for andre MH-60R-brukere.