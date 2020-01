Deler ut 69 oljetillatelser: Den tredje største tildelingen gjennom tidene

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug tildeler i dag nye utvinningstillatelser på norsk sokkel gjennom TFO 2019 (tildeling av forhåndsdefinerte områder).

I alt er det snakk om 69 utvinningstillatelser i konsesjonsrunden; 33 i Nordsjøen, 23 i Norskehavet og 13 i Barentshavet. 28 ulike oljeselskaper får tilbud om andeler i én eller flere utvinningstillatelser. 19 av disse får tilbud om minst ett operatørskap.

– Jeg er stolt over å kunne tilby så mange nye utvinningstillatelser i årets TFO-runde – den tredje største gjennom tidene og det på tross av de store tildelingene vi har gjort de foregående årene, sa hun i forbindelse med tildelingen.

– Vilje til å teste ut nye letekonsepter

Tildelingen skjedde tradisjonen tro på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord.

– Selskapenes store interesse for å få tilgang til nytt leteareal viser at næringen har stor tro på den fremtidige verdiskapingen på norsk sokkel. Den letingen som nå skal skje i arealene som tildeles vil forhåpentligvis resultere i nye funn. Dette er viktig for å sikre lønnsomme arbeidsplasser, verdiskaping og statlige inntekter framover, sa ministeren.

I tildelingen for 2019 er det et stort mangfold blant aktørene med en god blanding av små og mellomstore selskap samt store internasjonale aktører, melder Oljedirektoratet.

– Selskapene viser vilje til å teste ut nye letekonsepter. I tillegg fokuserer mange på å påvise ressurser nær eksisterende infrastruktur. Denne kombinasjonen er viktig for fortsatt verdiskapning på norsk sokkel, sier direktør for leting i Oljedirektoratet, Torgeir Stordal i meldingen.

Direktoratet melder at det blir tilbudt utvinningstillatelser både i Barentshavet og Norskehavet som vil kreve ny seismikk og bruk av ny teknologi for å evaluere ressurspotensialet.

– Dette blir spennende å følge opp de kommende årene, sier Stordal.

13 lisenser i Barentshavet

13 av tillatelsene som deles ut er i Barentshavet. Det kommer dagen etter at Lundin meldte at deres Alta og Gotha-funn ikke lenger anses som lønnsomt å bygge ut i en selvstendig utbygging.

Blant dem som reagerer er Natur og Ungdom, som i en melding skriver at de er lei hensynsløse oljetildelinger.

– Etter et år der over 50.000 ungdommer har streiket skolen gang på gang med krav om ingen nye oljelisenser, starter regjeringen klimaåret 2020 med å dele ut 69 oljelisenser der 13 er i det sårbare Barentshavet, skriver organisasjonen.

De viser også til Klimasøksmålet, hvor Natur og Ungdom sammen med Greenpeace, Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon har saksøkt staten for oljeboring i Barentshavet, noe de mener er i strid med Grunnloven.

Dom i saken er ventet i nær fremtid.

Listen over tildelinger

Tilbud gis til følgende selskaper (andeler/operatørskap):

Aker BP (15/9)

AS Norske Shell (5/2)

Capricorn (3/3)

Chrysaor (8/3)

Concedo (4/0)

ConocoPhillips (5/3)

DNO (10/2)

Edison (2/1)

Equinor (23/14)

Idemitsu (2/0)

INEOS (2/1)

Lime (2/0)

Lotos (2/0)

Lundin (12/7)

Neptune (13/4)

OKEA (5/2)

OMV (4/1)

ONE-Dyas (3/0)

Pandion (3/0)

PGNiG (3/0)

Repsol (1/0)

Source (3/0)

Spirit (6/1)

Suncor (5/2)

Total (2/1)

Vår Energi (17/7)

Wellesley (7/3)

Wintershall Dea (9/3)