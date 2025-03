De vil løse den umulige bølgekraften

– Bølgeenergi er en bransje i startfasen. Men vi må bort fra alt som kan bli ødelagt. Historisk har utfordringen med å utvikle slike kraftverk vært at ingenting overlever de store og kraftfulle bølgene, forteller daglig leder Ingvill Bækø i Havkraft AS.

2025 tegner til å bli et spennende år for selskapet, som har tilhold både i Norfjordeid og Stavanger. I løpet av året vil de gjøre to kvalifiseringer av sitt konsept for bølgedrevet energiproduksjon. En i skala 1:10 og en i skala 1:2. Den siste planlegges testet i farvannet utenfor Rogaland.

Bort fra ødeleggelse

Konseptet de nå utvikler, er spesielt designet for å overleve den utsatte oppgaven det er å temme havets bølger.

De skal bygge installasjoner som har et åpent kammer under vannspeilet. Dette kammeret vil variere mellom overtrykk og vakuum ettersom det følger bølgebevegelsene. Luftkammeret har påkoblet «piper» på oversiden, der lufttrykket driver turbiner som spinner den ene eller andre veien, avhengig av om det er overtrykk eller undertrykk.

Ingvill Bækø og Nikolai Haldane (i midten) er henholdsvis administrerende direktør og driftsdirektør i Havkraft AS, som endelig vil gjøre bølgekraft til en robust løsning. Foto: Karianne Skjæveland

Planlagt i ti år

Ideen er ikke ny, i ti år var selskapet en idé i et enkeltmannsforetak. I dag er de syv medarbeidere og klare for å ansette flere.

– Vi har gjennom årene bygget mye kunnskap og ser for oss å ha en fullskala installasjon i havet i løpet av 2026, sier Bækø, som nevner både olje og gass, oppdrett og havvindparker som potensielle markeder.

I podkasten med Bækø og Haldane snakker vi mer om både effekt, priser, optimale forhold for konseptet og flere andre spennende temaer rundt både bølgekraft og Havkrafts løsning.

Denne episoden av Teknisk sett er den siste av fem podkaster fra vårt nylige besøk til Stavanger og energiomstillingsklyngen Energy Transition Norway.

