De som var med å etablerte Oslo som verdens videonavle æres

I 1988, midt under den mest hektiske oljeboomen, ble Tandberg reetablert som et videokonferanseselskap. Et knøttlite selskap med Jan Christian Opsahl og en halv sekretærstilling. De hadde fått en avtale med Televerkets Forskningsinstitutt om å bygge en videotelefon basert på deres verdensledende kompetanse innen videokompresjon. Det lykkes over all forventning og i 2010 ble selskapet solgt til Cisco for 19 milliarder kroner.

I dag fortsetter Cisco å utvikle teknologien på Lysaker og antallet ingeniører har aldri vært større.

Samtidig har en lang rekke selskaper etablert seg i kjølvannet av Tandberg. I dag er den industrielle videoklyngen i Osloområdet større enn noen gang. Med alle ringvirkningen er det anslått at et sted mellom ti og tjue tusen arbeidsplasser er avhengig av virksomheten.

For sin innsats med å etablere og drive Tandberg til den ledende videokonferanseleverandøren i verden i 2010 er Jan Chr. Opsahl, Bengt Thuresson og Ralph Høibakk tildelt NTVAs – Norges Tekniske Vitenskapsakademi, ærespris for 2021.

Vi har snakket med de tre prisvinnerne om den fantastiske historien som førte fram til det vi i dag omtaler som Video Valley.

