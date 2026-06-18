De skal oppgradere Lærdalstunnelen for 1,6 mrd

Arbeidsfellesskapet Skanska og Vassbakk & Stol skal oppgradere Lærdalstunnelen for 1,6 milliarder kroner, med oppstart i september ifølge Vegvesenet.

Arbeidet starter i september, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Det tok en åtte måneder lang konkurranse med forhandlinger for å finne hvem som skal oppgradere verden lengste vegtunnel på 24,5 kilometer.

Arbeidsfellesskapet Skanska og Vassbakk & Stol er i dag tildelt kontrakten med en kontraktssum på 1,6 milliarder kroner. De andre entreprenørene som var med i konkurransen har ti dagers klagefrist.

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– Arbeidsfellesskapet Skanska og Vassbakk & Stol har levert det beste tilbudet, og vi ser nå fram til å komme i gang med arbeidet i tunnelen, seier prosjektleder Susanne Svardal i Statens vegvesen i meldingen.

Lange nattestenginger

Fra september kan trafikantene vente seg lange nattstenginger i Lærdalstunnelen.

Fra juli 2028 er det planlagt kortere nattestenginger, og fra november 2028 og blir det i prinsippet nattåpent.

Vanskelig geologi

– 12 timers nattestenging er nødvendig for å kunne håndtere de utfordrende geologiske forholdene i tunnelen, og sikre oss god framdrift, sier prosjektlederen i meldingen.

– Vi skal holde en svært høy produksjon i løpet av de tre åra oppgraderingen pågår. Sprengingsarbeid og elektroarbeid vil skje samtidig i forskjellige deler av tunnelen, sier Svardal.

Riksvei 7 over Hardangervidda blir en viktig omkjøringsvei nattestid.

På grunn av tunnelens viktige funksjon som transportåre mellom øst og vest, er det planlagt at når Hardangervidda er stengt på grunn av uvær, så skal Lærdalstunnelen holdes åpen.

Hele oppgraderingen av Lærdalstunnelen skal være ferdig høsten 2029.