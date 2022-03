De er blant verdens beste batteri-eksperter: – Derfor valgte vi Norge

Lysaker brygge, Oslo: – Du trenger ikke være en ekspert for å si at batterier er et hett tema. Jeg mener, se rundt deg, se hvor mange elbiler som kjører på veiene. Vi er midt i overgangen. Det er ikke som for ti år siden, da du bare kunne lese om elbiler i tekniske spalter eller i Teknisk Ukeblad. Nasjoner forplikter seg til å kutte klimautslipp drastisk innen 2030 og 2040. Dette skjer nå. Vi trenger ingeniører. Dette er stort.