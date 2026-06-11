– Datasentre kan bli framtidens hjørnesteinsbedrifter

En podkast om teknologi, av Teknisk Ukeblad

Kristiansand: – Datasentre er jokeren for utviklingen av det norske kraftsystemet, sier NVE-direktør Kjetil Lund.

I strømnettkøen er det nå 130 datasenter som til sammen ber om over 11.000 megawatt, som tilsvarer en tredel av all vannkraft i Norge. Samtidig kommer ikke til mye ny kraftproduksjon de neste årene.

– Litt vannkraft og litt solkraft, det er alt. Vindkraft er det null av, sier Lund i podkasten Teknisk Sett.

500-1000 arbeidsplasser

NVE-sjefen mener at tallene er så store at Norge trenger en offentlig samtale om hvordan pågangen fra datasentrene skal håndteres. I en kronikk i E24 lufter han tanken om å innføre kriterier eller en enkel konsesjonsprosess.

I NVEs krystallkule ser direktør Kjetil Lund lite ny energi, men svært mange datasentre. Foto: Å Energi

Bulk Infrastructure søker for eksempel om 600 megawatt til en enorm utvidelse av sitt datasenter i Vennesla. Daglig leder Jon Gravråk sier at det kommer det til å være opp mot 5000 arbeidsplasser i prosjektfasen, og 500-1000 varige arbeidsplasser.

– I mine øyne har datasentre en mulighet til å bli framtidens hjørnesteinsbedrifter, sier Gravråk.

Søker om 1757 megawatt

En frykt hos den tradisjonelle industrien, er at pågangen fra datasentrene skal drive opp strømprisen og konkurrere ut de norske smelteverkene.

Nscale, hvor Aker er største eier, har en lang rekke tomter i Nord-Norge og søker om til sammen 1757 megawatt, ifølge Statnetts database.

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– Hvordan kan vi unngå at den gamle industrien dør ut på grunn av den nye?

– Det er viktig å ha et næringsliv som tjener penger. Hvis ikke, er det ikke levedyktig, sier Nscales Skandinavia-sjef Stian Jenssen.

Overføre stafettpinnen?

– Kan det være bra at ny og mer lønnsom industri tar over for den gamle?

– Jeg mener at det viktigste for Norge er at vi har verdiskapende industri. Vi må bruke den naturgitte forutsetningen vi har, at vi er et kraftrikt land, på å skape verdi, sånn at vi får velferd. Det er så enkelt som det, sier Gravråk i Bulk.

– Klarer man å skape verdi på den kraften, så må det være positivt. Klarer man det ikke, så burde vi tenke på hvordan vi kan overføre den stafettpinnen, sier Gravråk.

Han mener det viktigste er at Norge har en diversifisert industri.

– Vi kan ikke bare stå på ett bein. Det har vi aldri kunnet gjøre, og det kan vi heller ikke i framtiden.

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Hele diskusjonen mellom NVE-sjef Kjetil Lund, Nscale-sjef Stian Jenssen og Jon Gravråk i Bulk Infrastructure kan du høre i ukens episode av Teknisk Sett.