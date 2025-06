Dahl Hovland fortsetter som vegdirektør

Stillingen som vegdirektør er et åremål på seks år, med mulighet for forlengelse i en periode.

Dahl Hovlands åremål startet i 2019 og hun starter nå på sin andre periode.

– Ingrid Dahl Hovland har gjort en solid jobb som vegdirektør i en periode der Statens vegvesen har vært gjennom store omstillinger, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

– Statens vegvesen har et bredt samfunnsoppdrag og er en stor og sammensatt etat som forvalter store ressurser for fellesskapet. Dahl Hovland er strategisk, opptatt av effektiv drift og innovasjon og forstår betydningen Statens vegvesen har for transport, verdiskaping og for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge. Jeg ser fram til videre samarbeid med Dahl Hovland, sier statsråden.

Sju personer søkte på stillingen.