«Color Hybrid»: Verdens største hybridferge blir ikke ferdig i tide

Den skal frakte opp mot 2000 passasjerer og 500 biler mellom Sandefjord og Strømstad. «Color Hybrid» blir verdens største batterihybride passasjerskip, og skulle egentlig kastet loss fra Sandefjord 26. juli.

Nå melder Ulstein Verft, som har jobbet nær sagt døgnkontinuerlig med å nå fristen, at skipet ikke blir ferdig i tide. Sandefjords Blad omtalte saken først.

Color Hybrid Rederi: Color Line

Design: Fosen Yards

Byggeverft: Ulstein Verft

Lengde: 160 meter

Bredde: 27 meter

Passasjerkapasitet: 2000

Kjøretøykapasitet: 500 PBE (personbilekvivalenter)

Framdrift: Hybrid (dieselelektrisk/batteri)

Motorer: 2 x 6L (3,6 MW) og 2 x 8L (4,8 MW) Rolls- Royce B: 33:45 L

Batteripakker: Siemens 4,7 MWh

Opprinnelig levering: 26. juli 2019

Jomfruturen ble fulltegnet i løpet av kort tid, ifølge Color Line, men er nå utsatt til 9. august.

– Vi regner med å levere skipet fra verftet før den tid, sier kommunikasjonsdirektør Lene Trude Solheim i Ulstein Group til TU.

Hun forklarer forsinkelsen med at det er veldig mange nyvinninger på skipet, og en lang rekke underleverandører som skal levere sine produkter i tide.

Nesten et år forsinket

Samtidig vektlegger hun at verftet er stolte og glade for at skipet er klart for levering innen kort tid. Sammenlignet med andre liknende prosjekter er «Color Hybrid» på langt nær den verste i klassen.

På andre siden av fjorden for Ulstein Verft ligger Kleven Verft, som har slitt med forsinkelser på ekspedisjonsskipene MS Fridtjof Nansen og MS Roald Amundsen. Sistnevnte ble levert nesten et år senere enn planlagt.

– Nå er vi i full gang med siste ferdigstilling, som blant annet består i å vaske skipet og utføre det siste detaljarbeidet, sier Solheim.

30 minutter på batteri

Da TU besøkte Ulstein i februar var rundt 700 i arbeid med klargjøring av skipet. Hektisk har det vært siden.

Color Line plasserte kontrakten for det 160 meter lange og 27 meter brede ro/pax-fergen hos Ulstein Verft i februar 2017. Kjølstrekk ble gjort på Cristi-verftet i Polen i april 2018. I oktober kom skroget til Ulstein for utrustning.

«Color Hybrid» skal ha en batteripakke på 4,7 MWh fra Siemens som lades med et 11,5 kV høyspent landstrømanlegg i Sandefjord.

Fulladet skal batteriene holde til manøvrering fra kai i Sandefjord, og 30 minutters seilas forbi Kvernberget ytterst i fjorden. Og det samme ved returen.

Skipet må ha igjen nok batterikapasitet til 30 minutter seilas fra Kvernberget og manøvrering til kai i Sandefjord. I løpet av en times kailigge, skal batteriene lades opp for å kunne ta enda en rundtur.

Varmegjenvinning og ballast

Skipet er utstyrt med et varmegjenvinningssystem der eksosvarme og annen overskuddsvarme lagres i to store «termostanker», en på hver side.

Vannet skal brukes til ventilasjonsvarme og vanlig varmtvann.

Slik så «Color Hybrid» ut på Ulstein verft i november2018. Foto : Tore Stensvold

Termostankene er også en del av ballastvannsystemet. Et fintfølende sensorsystem vil hele tiden sørge for at skipet er i balanse etter hvert som tunge vogntog og biler ruller om bord.

Vannet må pumpes mellom tankene. Det skal holde opptil 90 grader og lagres med et lite undertrykk, det vil si 0,8 bar. Leverandørvalget falt på tyske Allweiler.

18 av 25 leverandører er norske

Color Line og Ulstein har for øvrig understreket at det er langt flere norske enn utenlandske leverandører. Av de 25 største utstyrsleverandørene er 18 norske.

Da skroget kom fra Polen til Ulsteinvik i november, sa konsernsjef Gunvor Ulstein at det for hver time på verftet, ga ringvirkninger på fem timer i lokalsamfunnet.

Nå som «Color Hybrid» er på vei ut fra verftet har Ulstein fått inn et skrog til et ekspedisjonsskip for Lindblad Expeditions og National Geographic. De har begynt utrustningen på skipet som skal leveres første kvartal 2020, og nylig fått bestilling på enda et ekspedisjonsskip fra Lindblad med levering året etter.

Verftet skal også levere et vindserviceskip til Bernhard Schulte i løpet av 2020 og et kabelleggingsfartøy for Nexans i 2021.