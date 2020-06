CO2-fangst kan bli flere år forsinket – regjeringen håper EU skal ta noe av regningen

De norske planene om fangst og lagring av CO 2 , såkalt CCS, kastes nå på nytt ut i usikkerhet på grunn av krangling om hvem som skal ta regningen.

Stortinget har bedt om en endelig norsk investeringsbeslutning i høst. Men nå har regjeringen bedt industriaktørene som skal stå for selve fangsten, om å søke medfinansiering fra EUs innovasjonsfond.

Dermed åpnes en ny søkeprosess som kan føre til at oppstart forsinkes med to til tre år, og der utfallet er høyst usikkert.

Skaper usikkerhet

De nye opplysningene kom fram under en presentasjon som CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås ved Fortum Oslo Varme holdt på et nettseminar tirsdag.

Fortums avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo er det ene av to industrianlegg i Norge der det nå planlegges fangst av CO 2 . Den andre anlegget er Norcems sementfabrikk i Porsgrunn.

Bjerkås mener Fortum kan komme i gang med CO 2 -fangst på Klemetsrud i løpet av 2024 hvis norske myndigheter tar en endelig investeringsbeslutning i høst.

Men oppstart må vente til 2026 eller 2027 hvis Fortum i tillegg må vente på svar fra EU.

– Det skaper ny usikkerhet, sier Bjerkås til NTB.

Hun mener forsinkelsen kan undergrave hele prosjektets troverdighet.

Det er ikke gitt at de norske prosjektene er kvalifisert for EU-støtte, advarer hun. Samtidig kan prosjektrapporter gå ut på dato og nøkkelkompetanse gå tapt mens selskapene venter på svar.

Har studert i flere år

Konsept- og forprosjekteringsstudiene i det norske fullskalaprosjektet har pågått i 2,5 år. Fortum Oslo Varme og Norcem er ferdige med sine forprosjekterings-studier for CO₂-fangst i fullskalaprosjektet. I praksis betyr det nå at de tekniske og økonomiske detaljene er på plass. De vet hvordan de skal fange CO₂ fra anleggene.

Fangstgraden har vært på mellom 90 og 99 prosent, stort sett har den ligget stabilt på 95–96 prosent. Det er på det nivået de må være, for å kunne fange 400.000 tonn CO₂ i året, som er designkapasiteten til det fullstendige anlegget. Det er lagt opp til høy fangstgrad og høy oppetid.

Opposisjonen raser

Både Arbeiderpartiet og SV reagerer kraftig på opplysningene. De krever at olje- og energiminister Tina Bru (H) må komme på banen.

– Olje og energiministeren må slå fast at det kommer en positiv investeringsbeslutning i høst for begge CO 2 -fangstanleggene slik at arbeidet med dette viktige klimakuttet kan komme i gang, sier SVs Lars Haltbrekken.

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide understreker at han er for samarbeid med EU om CCS.

– Men dette må ikke utsette framdriften. Vi må ta ansvar på norsk kjøl, sier Eide til NTB.

Han mener CCS er vinn-vinn for Norge.

– Det er et solid klimabidrag, og det er et solid bidrag for å sikre norsk ledende kompetanse. Derfor er det nesten utrolig at det går an å trekke beina etter seg på denne måten.

Kan støtte én av to

Ifølge Bjerkås kan et mulig utfall av saken bli at regjeringen går inn for å finansiere CO 2 -fangst ved ett av de to industrianleggene, mens finansiering av CO 2 -fangst ved det andre blir gjort betinget av pengehjelp fra EU.

Bellona-sjef Frederic Hauge mener Olje- og energidepartementet har opptrådt uryddig.

– Det man gjør nå, skaper usikkerhet for de internasjonale investorene som er villige til å satse på dette i Norge. Det er ikke bra for Norges rykte, og det blir ekstremt vanskelig å nå klimamålene i Norge uten at dette settes i gang, sier Hauge til NTB.

– Det er hårreisende, det regjeringen nå gjør, sier han.

Olje- og energidepartementet har hittil ikke besvart NTBs henvendelser om saken.