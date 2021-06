CO2-pris og ringvirkninger

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til nettdesk@tu.no

Det har vært skuffende å følge med på CO 2 -prisen i det europeiske klimakvotesystemet for alle som har håpet på økte utslippskostnader. Etter at kvoteprisen nådde €30/tCO 2 i 2008, falt prisen ned til under €10 mindre enn et år senere. Bunnen ble nådd i 2013 med en pris på under €3/tCO 2 . De følgende fire årene skjedde det lite med kvoteprisen.

Kilde: St1 Market Intelligence Platform, data hentet fra Ember’s ETS price viewer.

Men i 2018 skjedde det noe, og kvoteprisen begynte å ta seg opp. Og mot slutten av 2020 begynte kvoteprisen virkelig å ta seg opp.

Kilde: St1 Market Intelligence Platform, data hentet fra Ember’s ETS price viewer.

EUs kvotesystem dekker ganske mange sektorer: 1) sektoren for kraft- og varmeproduksjon; 2) kraftkrevende industrisektorer som oljeraffinerier, stålverk og produksjon av jern, aluminium, metaller, sement og mer; og 3) kommersiell luftfart innenfor EØS-området.

St1s oljeraffineri i Göteborg er et eksempel på et anlegg dekket av kvotesystemet. I 2020 slapp dette raffineriet ut 550.000 tonn CO 2 -ekvivalenter. For å forenkle litt og uten å hensynta gratiskvoter, ville det ha kostet i underkant av 1,7 millioner euro å betale for dette utslippet i april 2013, da kvoteprisen var rundt 3€/tCO 2 . Med dagens pris på 50€/tCO 2 har samme volum CO 2 en prislapp på 28 millioner euro. I norske kroner utgjør dette en økning på omtrent 260 millioner norske kroner per år. Kvoteprisen begynner virkelig å bite, og det merkes i industri etter industri.

Vi ser diskusjonen nå i Norge med en høylytt debatt rundt elektrifisering av sokkelen. Fremholdt som et dyrt og meningsløst tiltak av noen, er det likevel en logisk konsekvens av en klimapolitikk (og en CO 2 -kvotepris) som straffer utslipp stadig strengere. I Sverige ser vi flere initiativer som settes i gang som en følge av den samme CO 2 -prisen, eksempelvis SSAB, LKAB og Vattenfall sitt Hybrit-prosjekt for å kutte utslipp fra stålproduksjon. I likhet med Equinor på norsk sokkel, ser nok europeiske stålprodusenter det som sannsynlig at vi får en kvotepris på 75 eller til og med 100 €/tCO2 i en ikke altfor fjern fremtid. Svenska Stål hadde i 2020 et utslipp på rundt åtte millioner tonn CO 2 fra sin produksjon i Norden. Jeg ville nok også tenkt litt rundt hvordan jeg kunne kuttet i utslippet fra min stålproduksjon om det var en risiko for at mine årlige CO 2 -kostnader kunne hoppe fra fire milliarder kroner til seks eller åtte milliarder.

Når prisen på utslipp stiger og selskaper med store utslipp i sine verdikjeder (som oss) febrilsk jobber for å redusere sine utslipp, er det tre ting som burde synke inn hos alle:

Fornybar elektrisitet vil spille en kritisk rolle i morgendagens energisystem. Det er avgjørende at denne elektrisiteten er så billig som mulig, for vi trenger vanvittig mye av den. Det er dyrt å erstatte en fossil verdikjede med en fornybar, og med høye strømpriser vil det for mange være billigere å betale en høy kvotepris enn å gjennomføre tiltak. Med politisk vilje kan selvfølgelig dette subsidieres, men vi som samfunn vil også gjøre andre ting, som å bygge skoler, veier og sykehus. Når samfunnet vårt går fra å være avhengig av fossile hydrokarboner til fornybare elektroner, må vi ha en robust og fleksibel nettinfrastruktur der disse elektronene kan bevege seg.