Bybanen i Bergen får kritikk for sikkerhetsmangler

Bybanen i Bergen får kritikk fra Jernbanetilsynet for mangelfull rapportering av uønskede hendelser, uklare opplæringsplaner og uklar organisering. Det går fram av et utkast til tilsynsrapport som Bergens Tidende har fått innsyn i.

Tilsynet peker på at Bybanen ikke har hatt tilstrekkelig system for intern rapportering, slik regelverket krever. Dermed får ikke tilsynet full oversikt over jernbaneulykker og alvorlige hendelser.

– Vi har det siste halve året jobbet med å automatisere noe av rapporteringsprosessen og venter å være i mål i løpet av inneværende uke, skriver Eirik Grønstøl, leder for sikkerhet og teknikk i Bybanen AS, i en e-post til BT.

For dårlig opplæring

Rapporten kritiserer også opplæringsplanene for ansatte som jobber med kontroll og vedlikehold.

Ifølge tilsynet mangler planene både minimumskrav, beskrivelser av hva de ansatte skal kunne og tidsangivelser for opplæringen.

– Vi er enig i funnet og har siden august jobbet med å oppdatere disse, skriver Grønstøl til avisen.

Manglende dokumentasjon

Jernbanetilsynet påpeker dessuten at Bybanen ikke har tydelig dokumentasjon på hvem som er stedfortreder i stillinger med sikkerhetsansvar, og at det mangler formelle kompetansekrav for ledelsen.

Bybanen opplyser at de nå har etablert ordninger for stedfortreder og at alle roller, inkludert administrerende direktør, har definerte kompetansekrav.