Bussen brant helt ned – slik går de frem for å finne årsaken
Etter at en rutebuss tok fyr under kjøring, har operatøren Nobina startet en grundig teknisk gransking for å finne ut hva som forårsaket brannen.
Mari Gisvold Solberg– Journalist
11. aug. 2025 - 05:00
