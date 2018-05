Bug i programvaren kan ha forårsaket Uber-ulykke

Årsaken til ulykken hvor en kvinne ble påkjørt og drept av Ubers selvkjørende Volvo XC90 i Tempe i Arizona, kan være funnet.

En bug i Ubers programvare kan være grunnen, ifølge The Information. Avisen viser til kilder som er kjent med saken.

Kildene sier at programvaren i utgangspunktet hadde problemer med å avgjøre hvordan den skulle reagere når den oppdaget objekter i veibanen. Dermed skal bilens sensorer ha oppdaget at det var en person i veien, men ignorert dette.

Det skal ha skjedd fordi systemet kan ignorere såkalte falske positive funn, som objekter som ikke utgjør noen trussel for kjøretøyet eller motsatt. Det kan for eksempel være snakk om en plastpose eller annet i veibanen.

Høy toleranse

Bildet viser øyeblikket før ulykken inntreffer.Bilens sensorer skal angivelig ha oppdaget personen i veibanen. Foto: AFP PHOTO / TEMPE POLICE DEPARTMENT/ NTB Scanpix

Programvaren skal ha vært justert til å ha for høy toleranse for slike objekter, og dermed sortert personen i veibanen som et slikt objekt, ifølge kildene.

Uber eller myndighetene som etterforsker hendelsen har ikke bekreftet at dette er årsaken.

Dette er et problem de som utvikler selvkjørende biler må løse. Om bilen reagerer likt på alle objekter i veibanen kan det fort gi en ubehagelig kjøretur. Om bilen bråbremser når en fugl flyr foran bilen, eller søppel blåser inn i veibanen, vil det antakeligvis bli mange stopp på en vanlig tur.

Det vil samtidig gjøre det vanskelig for andre bilister å forutsi hvordan en selvkjørende bil vil oppføre seg i trafikken.

På den annen side må man være sikker på at bilen forsøker å stanse om det kommer mennesker, dyr, kjøretøy og annet ut i veibanen uventet.

Etterforskere fra NTSB undersøker ulykkesbilen. Foto: HANDOUT via Reuters/ NTB Scanpix

Flere har samme utfordring

Dette er en utfordring andre som utvikler selvkjørende biler også står overfor, skriver Ars Technica. General Motors' selskap Cruise utvikler en løsning lignende Ubers, og opplever angivelig at bilene ofte gjør unnamanøvre og nøler.

Det skal angivelig være eksempler på at bilene stopper opp når det er en busk i veikanten, tro at skilt i veien er hindringer, ha problemer med å se enkelte trafikklys, ikke klare å kjøre på smale veier uten plass til to biler samtidig, og en rekke andre utfordringer.

Selvkjørende biler har store problemer med å orientere seg uten høyoppløste kart. Det kan gi en utfordring med enorme datamengder som må lagres for selv små byer.

Om en selvkjørende bil skal kunne kjøre overalt, trengs derfor svært rask internettilkobling slik at denne informasjonen kan lastes ned underveis.