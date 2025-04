Det pågående byggearbeidet med Ring 1 i Oslo har ført til omfattende køproblemer på den viktigste veien fra Asker og inn mot Oslo, skriver Budstikka.

I 2024 ble kollektivfeltet helt stengt for elbiler. I ettertid har de lokale ordførerne lyktes i å få åpnet feltet i helgene, men det er ikke aktuelt i ukedagene når køproblemene er størst.

– Elbilforbudet i kollektivfeltene ble innført 6. mai 2024. Tiltaket har i hovedsak virket etter hensikten med bedre fremkommelighet og hastighet for busstrafikken, og mindre biltrafikk til Oslo sentrum i rushtimene, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i et brev til Asker-ordfører Lene Conradi (H).

Det er ikke aktuelt å gjøre noen endringer, slår han fast. Asker og Bærum må bidra til å bedre køsituasjonen selv, mener Nygård.

Asker-ordfører Lene Conradi (H) uttrykker overfor Budstikka frustrasjon over tilbakemeldingen. Hun mener veimyndighetene har skapt et kaos istedenfor å gjøre hverdagslogistikken for folk flest enklere.

– Jeg har nå bedt om møte med Nygård for å diskutere dette videre. Det er kommunen og spesielt innbyggerne her som sitter med erfaringskunnskapen, sier Conradi til Budstikka.

Hun har kjempet for å få E18 slik det var før 6. mai i fjor, da E18s kollektivfelt ble helt stengt for elbiler. I ettertid har de lokale ordførernes kamp ført til åpning for elbiler i helgene.