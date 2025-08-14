Abonner
Podkast

Bruker KI for å lage kode til  kvantemaskiner

De har laget en KI-drevet kodegenerator som snakker med kvantemaskiner, og mener det var den perfekte sommerjobb.

Dina Syverud-Lindland (t.v.) og Sanne Selmer Gilje har brukt sommeren på å lage en KI-drevet kodegenerator for å kunne «snakke» med kvantedatamaskiner. Her med seinorforsker Franz Fuchs i Sintef.
Dina Syverud-Lindland (t.v.) og Sanne Selmer Gilje har brukt sommeren på å lage en KI-drevet kodegenerator for å kunne «snakke» med kvantedatamaskiner. Her med seinorforsker Franz Fuchs i Sintef. Foto: Arash A. Nejad
Jan M. MobergJan M. Moberg– Teknologiredaktør
14. aug. 2025 - 16:34
Teknisk sett

Teknisk sett

En podkast om teknologi, av Teknisk Ukeblad

– Det er nesten helt ubegripelig hvor mange løsninger du har!

Det sier to NTNU-studenter som i sommer har jobbet for Sintef og seniorforsker Franz Fuchs med et grensesnitt som bruker kunstig intelligens for å kunne «snakke» med kvantedatamaskiner. 

Avansert sommerjobb

Studentene Sanne Selmer Gilje og Dina Syverud-Lindland har begge brukt sommeren hos Sintef i Oslo, der de har jobbet med hvordan kvantedatamaskiner kan programmeres best mulig for å løse spesifikke utfordringer. Det spesielle med kvantemaskiner er at de kan inneha en ekstra tilstand utover vanlige prosessorer, som på bit-nivå viser enten 1 eller 0. 

Nettopp dette gjør kvantemaskinene spesielt egnet til å løse komplekse oppgaver, som for eksempel optimalisering der flere variable er involvert. Slike utfordringer finnes blant annet i industrien, innen logistikk og i finans. 

– Sommerjobben så ekstremt spennende ut. Jeg lurte først på om jeg var kvalifisert nok. Jeg var nesten litt skremt da jeg søkte, men synes jeg ble tatt veldig godt i mot. Jeg har lært ekstremt mye, forteller Sanne Selmer Gilje. 

Sommerkollega Dina Syverud-Lindland stemmer i: 

– Det er ingen selvfølge å få brukt kompetansen fra utdanningen så tidlig i en sommerjobb. Det er dessuten bedre å bli kastet ut i noe som er litt for vanskelig enn der det kanskje er for lett. Det har vært en bratt læringskurve. Jeg vil oppfordre også andre til å ta en sommerjobb der du må lære ting fort. 

Synes du også det høres vrient ut? Her forklarer Dina Syverud-Lindland hva de har gjort:

Den nye tids hullkort

Grensesnittet de to studentene har bidratt til å utvikle, kan forenklet forklares som en erstatning for oppgaven hullkortene hadde i tidlige tiders datamaskiner. Nemlig å fortelle datamaskinen hva den skal gjøre. 

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
NITO
Første jobb etter studiene: Kjenner du rettighetene dine?

Løsningen bruker eksisterende kodebase, tilgjengelig fra GitHub, og kan bruke forskjellige typer LLM-motorer (Chat GPT 4, etc.). Systemet kjører lokalt, slik at sensitiv kode ikke blir eksponert eksternt. 

Ideen er å gjøre det enklere for forskere og utviklere å bruke kvantedatamaskiner. 

I denne ukas episode av Teknisk sett kan du høre seniorforsker Fuchs fortelle om bakgrunnen for Sintefs arbeid på området. Og ikke minst NTNU-studentenes egen motivasjon, erfaring og opplevelse av «den perfekte» sommerjobben. 

Gabriel Qvigstad Trampe (t.v.), Vivi Ringnes Berrefjord, Hilde Rønningsen og Jarand Hole skriver kommentarer for Digi og TU én gang i uka.
Les også:

Møt TU og Digis spaltister

Kunstig intelligensPodkastTeknisk sett
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Tre jobbtilbud 10 måneder før masteravslutning!
Les mer
Tre jobbtilbud 10 måneder før masteravslutning!
Asplan Viak
Brannrådgiver
Multiconsult Norge AS
Senior skredgeolog
COWI AS
Senior prosjektleder - Vann og miljø
Få annonsen din her og nå frem til de beste kandidatene
Lag en bedriftsprofil
En tjeneste fra