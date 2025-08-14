Bruker KI for å lage kode til  kvantemaskiner

– Det er nesten helt ubegripelig hvor mange løsninger du har!

Det sier to NTNU-studenter som i sommer har jobbet for Sintef og seniorforsker Franz Fuchs med et grensesnitt som bruker kunstig intelligens for å kunne «snakke» med kvantedatamaskiner.

Avansert sommerjobb

Studentene Sanne Selmer Gilje og Dina Syverud-Lindland har begge brukt sommeren hos Sintef i Oslo, der de har jobbet med hvordan kvantedatamaskiner kan programmeres best mulig for å løse spesifikke utfordringer. Det spesielle med kvantemaskiner er at de kan inneha en ekstra tilstand utover vanlige prosessorer, som på bit-nivå viser enten 1 eller 0.

Nettopp dette gjør kvantemaskinene spesielt egnet til å løse komplekse oppgaver, som for eksempel optimalisering der flere variable er involvert. Slike utfordringer finnes blant annet i industrien, innen logistikk og i finans.

– Sommerjobben så ekstremt spennende ut. Jeg lurte først på om jeg var kvalifisert nok. Jeg var nesten litt skremt da jeg søkte, men synes jeg ble tatt veldig godt i mot. Jeg har lært ekstremt mye, forteller Sanne Selmer Gilje.

Sommerkollega Dina Syverud-Lindland stemmer i:

– Det er ingen selvfølge å få brukt kompetansen fra utdanningen så tidlig i en sommerjobb. Det er dessuten bedre å bli kastet ut i noe som er litt for vanskelig enn der det kanskje er for lett. Det har vært en bratt læringskurve. Jeg vil oppfordre også andre til å ta en sommerjobb der du må lære ting fort.

Synes du også det høres vrient ut? Her forklarer Dina Syverud-Lindland hva de har gjort:

Den nye tids hullkort

Grensesnittet de to studentene har bidratt til å utvikle, kan forenklet forklares som en erstatning for oppgaven hullkortene hadde i tidlige tiders datamaskiner. Nemlig å fortelle datamaskinen hva den skal gjøre.

Løsningen bruker eksisterende kodebase, tilgjengelig fra GitHub, og kan bruke forskjellige typer LLM-motorer (Chat GPT 4, etc.). Systemet kjører lokalt, slik at sensitiv kode ikke blir eksponert eksternt.

Ideen er å gjøre det enklere for forskere og utviklere å bruke kvantedatamaskiner.

I denne ukas episode av Teknisk sett kan du høre seniorforsker Fuchs fortelle om bakgrunnen for Sintefs arbeid på området. Og ikke minst NTNU-studentenes egen motivasjon, erfaring og opplevelse av «den perfekte» sommerjobben.