Brudd i helikopteroppgjøret offshore

Bruddet kom i forhandlingene mellom Styrke og NHO Luftfart om trafikkavtalen, som gjelder trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn.

Avtalen omfatter drøyt 90 Styrke-medlemmer i helikopterbransjen, fordelt på selskapene CHC Helikopter Service, Bristow og HeliOne.

– NHO Luftfart stiller krav som ville medført uakseptabel svekkelse av overenskomsten, sier Styrkes forhandlingsleder Christopher Talgø.

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Han sier deres krav i forhandlingene er velbegrunnede og ikke vil gi kostnadsøkninger for bedriftene som er omfattet av avtalen.

– NHO Luftfart, derimot, stiller oss krav som ville medført svekkelse av overenskomsten. Det kan vi ikke akseptere. Dermed ble forhandlingene brutt, sier Talgø.

Forhandlingene går nå til mekling hos Riksmekleren. Meklingsdatoen er ikke bestemt. Dersom partene ikke blir enige i meklingen, kan det bli streik i helikopterbransjen.