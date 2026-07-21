Brannen i Krokstadelva: Én person har status som mistenkt

– En person har fått status som mistenkt, slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre. Dette gjelder blant annet ved å ha rett på forsvarer i forbindelse med avhør, sier politifullmektig Nina Fladhus i Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Hun understreker at selv om en person har status som mistenkt, betyr ikke dette at politiet har opplysninger om årsaken til hvordan brannen oppsto, eller at det har skjedd noe straffbart

Politiet har en formening om hvor brannen startet, men opplyser at de ikke har grunnlag for å si noe om årsaken ennå.

– Dette vil det ta tid å få svar på; det må blant annet gjennomføres kriminaltekniske undersøkelser på stedet, opplyser politiet i pressemeldingen.

Nettavisen har kontaktet den mistenktes advokat, Sara Marie Skjellestad, som sier at hun har snakket med sin klient som er i sjokk lik alle andre som er rammet av brannen.

– Det er viktig å presisere at det ikke er snakk om en siktelse. Klienten min har kun status som mistenkt i saken. Det er ikke noen mistanke om noe straffbart, sier Skjellstad til avisen.

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Venter på undersøkelser

Kripos bistår i de kriminaltekniske undersøkelsene, som etter planen skal starte så raskt det lar seg gjøre.

– Men det er fortsatt usikkert når dette kan skje.

Politiet opplyser at de har mottatt mye dokumentasjon i form av bilder og video allerede, og at dette vil være sentralt i den videre etterforskningen.

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Ingen er meldt savnet etter brannen, men politiet oppfordrer fortsatt til å melde ifra hvis det er personer som kan ha vært i området under brannen som det ikke er gjort rede for.

– Det jobbes med å få kontroll og oversikt over alle personer som har befunnet seg i området da brannen brøt ut, og dette er et arbeid som vil ta tid, skriver politiet.

Ber om dokumentasjon

De ber om at folk som har bilder eller video fra området i tidsrommet 13.30 til 16.00 på fredag, tar kontakt.

– Også bilder og video som er tatt på lang avstand, kan være av interesse, skriver politiet.

Brannen i Krokstadelva i Drammen kommune brøt ut fredag ettermiddag. Over 100 boliger har brent ned, og over 400 innbyggere er evakuert.

Brannen regnes som den største i sitt slag i Norge på over 100 år.

Kronprins Haakon besøkte brannstedet søndag, og tirsdag ettermiddag kommer også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til Drammen for å se på ødeleggelsene og møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av dem som er rammet av brannen.

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