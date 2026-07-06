Miljøorganisasjoner ber Støre stanse dumping av gruveavfall i Førdefjorden

I et brev til statsministeren ber Naturvernforbundet og Natur og Ungdom ham om å stanse gruvedumpingen i Førdefjorden. Samtidig stuper gruveselskapet på børsen.

– Nå må statsministeren på banen og rydde opp. Fortsatt gruvedumping i Førdefjorden er ulovlig og straffbart, sier Sigrid Hoddevik Losnegård i Natur og Ungdom.

Hun viser til at klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i forrige uke tillot at gruveselskapet Nordic Mining fortsetter å dumpe gruveavfall i Førdefjorden. Etter at Høyesterett slo fast at tillatelsen til å slippe ut gruveavfall er ulovlig, vurderer regjeringen en ny søknad fra gruveselskapet.

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I brevet ber de statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) følge opp dommen fra Høyesterett.

– Akkurat nå har vi en situasjon der regjeringen ikke respekterer Høyesterett og bryter EØS-avtalen. Det er helt uforståelig at regjeringen er villig til å sette så mye på spill av hensyn til et gruveselskap, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Mandag morgen falt Nordic Mining med over 27 prosent på Oslo Børs etter at de sendte ut en børsmelding. I meldingen går det fram at gruveselskapet har engasjert Arctic Securities og Sparebank 1 Markets som rådgivere for den langsiktige økonomiske strategien for selskapet.