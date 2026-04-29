Forsvarsministeren i ilden på Stortinget

Sandvik kan få mye å svare for i Stortingets muntlige spørretime onsdag. For det siste året har flere saker rystet Forsvaret.

Før jul avslørte Dagens Næringsliv at Forsvarsmateriell har brukt milliardbeløp på ulovlige anskaffelser. Ifølge avisa har eksterne granskere funnet et overforbruk på nærmere 5 milliarder kroner.

Saken havnet på bordet til Stortingets kontrollkomité, og i forrige uke ble det formelt opprettet en kontrollsak.

Advarer mot korrupsjon

Fredag gikk Økokrim ut og advarte mot forhøyet korrupsjonsrisiko i forsvarssektoren. Økokrim peker blant annet på at svært store beløp skal disponeres raskt, ofte med begrenset rom for kontrollmekanismer.

Én dag tidligere ble tre ledere i Forsvarsmateriell pågrepet og siktet for grov økonomisk utroskap. De tre ble senere løslatt. Alle nekter straffskyld.

Sakene har uansett fått Frp-leder Sylvi Listhaug til å reagere.

– Det er grunn til å stille spørsmål ved om Arbeiderparti-regjeringen har kontroll både på pengebruk og kontrakter, uttalte hun til NTB fredag.

Både Frp og Rødt har krevd at Sandvik redegjør for saken i Stortinget.

Lovede fly ikke levert

En annen sak som har gitt forsvarsministeren en ripe i lakken, er avsløringen at av F-16-flyene som regjeringen donerte til Ukraina for over to år siden, fortsatt ikke er levert.

I begynnelsen av april bekreftet Sandvik at flyene fortsatt står på et verksted i Belgia.

Det fikk leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Peter Frølich (H), til å reagere.

– Dette ser ut som en skandale. Jeg blir faktisk rasende, sa han da.

Maskekjøp og feilinformasjon

Også et planlagt kjøp av masker til Ukraina for 100 millioner kroner har gitt forsvarsministeren hodebry. Kjøpet måtte skrotes etter at VG avslørte at maskene ikke holdt det de lovet. VG vant en høythengende journalistpris, Skup-prisen, for avsløringen.

– Dette er en flau og stygg sak for regjeringen og forsvarsministeren, sa KrFs forsvarspolitiske talsperson Jonas Sayed etter at saken havnet i Stortingets kontrollkomité. I januar opplyste Sandvik til komiteen at Forsvaret dropper kjøpet.

Leder av kontrollkomiteen, Per-Willy Amundsen (Frp), sa til VG i mars at Sandvik i tillegg hadde feilinformert komiteen.

– Det er svært uvanlig at en statsråd må korrigere seg selv fordi han har feilinformert Stortinget. Det understreker alvoret, sa Amundsen.

Fregatt-kritikk

Fra forsvarsmiljøet har Sandvik og regjeringen dessuten fått kritikk for valget om å kjøpe britiske fregatter framfor franske eller tyske.

– Ikke det beste valget, slo orlogskaptein, forsker og hovedlærer ved Sjøkrigsskolen Tor Ivar Strømmen fast da beslutningen ble kjent i fjor sommer.

Også kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran (Ap) stiller i spørretimen onsdag.