Det er israelske deler i noen av Forsvarets viktigste våpen

Det dreier seg blant annet om amerikanske kampfly av typen F-35, stormpanservogner av typen CV90, nye, tyske Leopard-stridsvogner og de britiske Type 26-fregattene.

Også artillerisystemet K9, ammunisjonsfartøyet K10, panservognen Wisent 2, og det pansrede kjøretøyet Dingo 2 har israelske komponenter, viser oversikten publisert i fagbladet lørdag.

– Vi selger ikke våpen til Israel, og vi kjøper ikke frittstående israelske våpensystemer, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) til Forsvarets Forum.

Han understreker imidlertid at Norge ikke har noen boikott av israelsk utstyr. Det er ifølge Sandvik «helt uaktuelt» å være alene om å ha forsvarsmateriell som er «skreddersydd på den måten».

– Det vil gjøre det helt umulig å bygge opp Forsvaret, og det vil også gjøre det veldig vanskelig å være integrerte i Nato, sier forsvarsministeren.

Det er helt normalt at store militære systemer som fly og marineskip, har underleverandører fra flere land. Det er ikke slik at man bare kan ta ut enkeltdeler, sier senior forsvarsanalytiker Per Erik Solli ved Nupi.

– Det er ikke bare å ta det ut som en legobrikke fra et marineskip eller et fly, og så erstatte det med noe annet. Når et fly eller et skip er sertifisert, er det sertifisert for de systemene det har om bord, som er testet og validert, sier Solli.