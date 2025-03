Bør alle takke ja til Norgespris?

«Norgespris er en katastrofe for solcelleanlegg på tak!»

Utsagnet kom på Produksjonsteknisk konferanse i Trondheim tidligere i mars. Det føyer seg inn i rekken av kritikk mot regjeringens Norgespris, en fastprisavtale for privatkunder på 40 øre per kilowattime.

Negative utslag

I denne episoden av podkasten Teknisk sett hører du senioringeniør Jarand Hole i NVE, som også er fersk TU-spaltist, diskutere med TUs kommentator Ellen Viseth hvordan innføringen av Norgespris trolig vil påvirke adferden blant norske strømkunder.

Vil det fortsatt være interessant for private å investere i ny teknologi og løsninger innen energieffektivisering?

Når solen skinner og vinden blåser, er strømprisen noen ganger negativ. Vil Norgespris likevel lønne seg?

Finnes det noen som bør takke nei til Norgespris? Betyr det noe hvor i landet du bor?

Stor usikkerhet

En åpenbar negativ effekt av Norgespris er bortfallet av insentiver til å spare. Prisen på 40 øre per kilowattime fremstår i dag rett og slett som altfor lav til at forbrukerne investerer i fornybare løsninger som for eksempel solceller eller bergvarme.

Ettersom ordningen også vil omfatte fritidsboliger, må vi forvente at store deler av markedet for fornybare løsninger i beste fall får en dip.

Spørsmålene er mange. I denne episoden av podkasten får du svar på i hvert fall noen av dem.