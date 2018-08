Boligprisene presses i været i pendlerbyene

Med 6,1 prosents vekst har de to byene totalt sett hatt sterkest økning i boligprisene de siste 12 månedene, påpeker Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer.

– Vi har hatt sterkest vekst i juli i Oslo, men sånn er det nesten hvert år. Ser en på tolvmåndersveksten, er det Fredrikstad og Sarpsborg som har hatt størst oppgang med Hamar like etter. Vi ser altså at disse pendlerbyene inn mot Oslo har holdt seg veldig bra i pris, og det har de gjort ganske lenge, sier Dreyer.

I snitt hadde de to byene en kvadratmeterpris på 29.309 kroner i juli. Totalt ble det solgt 81 boliger, og den gjennomsnittlige omsetningstiden var på 41 dager. Det er raskere enn snittet i Norge for øvrig.

Moderat nasjonalt

Oslo og Viken-regionen var sammen med Bergen de eneste områdene som dro det nasjonale gjennomsnittet opp i juli. Prisene sank i hele landet ellers, og Trondheim dro sammen med Stavanger mest ned.

Totalt steg boligprisene i Norge med 0,4 prosent korrigert for sesongvariasjoner.

Det er en moderat oppgang, og en svært normal juli måned, mener Dreyer.

– Det er som regel store regionale forskjeller i prisutviklingen i juli. Årsaken til dette er at det legges ut få nye bruktboliger for salg denne måneden, utenom mindre leiligheter i de største byene, forklarer han.

Noe mer enn ventet

Analytikerne hadde spådd en enda mer beskjeden stigning.

– Prisutviklingen i juli er sterkere enn det vi hadde ventet. Det har dessuten vært omsatt mange boliger til juli å være. Mange som la ut boligene sine til salgs sent i juni har lyktes med timingen og fått solgt til gode priser, sier Terje Buraas, leder for DNB eiendom.

Han spår likevel, i likhet med Nordea, Eiendom Norge og DNB-kollega Jeanette Strøm Fjære, en moderat vekst i resten av 2018 for hele landet.

– Boligprisveksten var noe sterkere enn vi hadde ventet og salgstallene var høye, noe som tyder på at etterspørselen fortsatt er solid. I Oslo, der prisene har gått opp med 10 prosent så langt i år, var veksten mye høyere enn normalt. Vi forventer dog at renteøkning, økt boligtilbud og svak befolkningsvest vil fører til at prisveksten demper seg de neste månedene, sier Fjære.

– Velfungerende marked

Totalt ble det solgt 4.329 boliger over

hele landet i juli, noe som er 9,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– Det er solgt betydelig flere boliger i juli 2018 sammenlignet med i juli 2017. Det er likevel på et normalt nivå for måneden å være, og det vitner om et velfungerende boligmarked i store deler av landet, sier Dreyer.

Samtidig ble det lagt ut 8,6 prosent færre boliger for salg i løpet av måneden, når man sammenligner med fjoråret.

– Men også dette nivået er normalt for juli, da det kommer få nye boliger på markedet i fellesferien, sier Dreyer.

– Hold hodet kaldt

Selv om det er ventet moderat prisoppgang, råder forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea boligkjøpere til ha is i magen.

– Med varsel om renteøkning og dyrere lån er det spesielt viktig å holde hodet kaldt og ikke by over evne. Foruten å beregne hva økonomien din tåler av gjeldsbelastning gjør du lurt i å tenke gjennom hva slags livsstil du ønsker deg, og hva det koster å opprettholde denne, sier hun.