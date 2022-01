BMW lanserer 32 tommers skjerm i taket

BMW lanserte nyheten iX M60 under CES-messen i Las Vegas onsdag. Der viste de også frem en konseptutgave av iX, samt infotainmentnyheter.

Den største nyheten er Theatre Screen. Kort sagt en egen 31 tommers panoramaskjerm for underholdning i BMW iX. Skjermen har 32:9-format, og 8k-oppløsning (8000x2000 piksler).

Tanken er at du skal kunne gjøre bilen om til din egen lille kinosal. I alle fall så lenge du sitter i baksetet, for den nye skjermen er kun mulig å bruke i baksetet.

Skjermen er montert i taket på bilen, og vippes ned ved behov. Egne kontroller i et panel på bakdørene lar deg ta skjermen ned, og styre innholdet på den. Når du er ferdig med å glane, vippes skjermen opp i taket igjen.

Skjermen skal oppleves som en integrert del av bilen, også når den er foldet sammen. Den har gått gjennom kollisjonstesting, og er utviklet med elektroniske komponenter spesifisert for bilbruk.

Neste generasjon

TU deltok på et pressearrangement i forkant av lanseringen, hvor BMWs infotainmentsjef Pascal Theissen forklarte at selv om infotainment er viktig, er den nye skjermen svaret på spørsmålet om hvordan det hadde vært å ha en personlig kino i bilen. Denne skjermen er svaret på det, og han beskriver det som neste generasjon bilunderholdning.

Videoinnhold leveres via Amazon Fire TV, som er integrert i løsningen. Innholdet strømmes til bilen via 5G-tilkobling. Lyd leveres fra bilens steroanlegg, men det er også mulig å koble til to hodesett.

Å flytte mer underholdning til bilen er ingen ny tanke fra BMW. Vi har sett det i praksis hos Tesla, som har videostrømmetjenester i sine biler, eller hos Polestar som også har kommet med dette. Polestar ser at elbiler gir flere muligheter, og at folk gjerne ønsker å sette seg i bilen bare for å slappe av.

Det er også tankegangen hos BMW, men her skal man altså sitte i baksetet, for eksempel mens man lader. Barn i baksetet vil kanskje også sette pris på opplevelsen – dersom de klarer å rive blikket vekk fra skjermen de allerede har i lomma.

Luksusklasse

Så spørs det hvor mange som vil spandere en slik skjerm på barna. BMW ønsket ikke å kommentere hva dette utstyret vil koste, men da vi kommenterte at det høres kostbart ut bekreftet de at det her er snakk om å skape en luksusopplevelse i bilen.

– Er dette egentlig ment for dem som har privatsjåfør?

– Det blir tilgjengelig i alle markeder hvor Connected Drive tilbys. Det skal være attraktivt for alle markeder, og vi tror det passer bra til forskjellige luksusklassebiler. Det er strategien. For eksempel for de som har sjåfør, sier Thiessen.

BMW bekrefter at løsningen blir tilgjengelig i flere bilmodeller enn iX. Vi tipper de største SUV-ene, 5-serien og 7-serien fra produsenten.

BMW iX Flow kan skifte farger, og veksler fra svart til hvitt. Foto: BMW

Bilen som kan skifte farger

Den bayerske bilprodusenten viste også frem konseptet iX Flow. Kort sagt en vanlig iX med elektronisk blekk på karosseriet, som gjør bilens eksteriør om til en stor skjerm.

Elektronisk blekk, eller E-ink, er enkelt forklart en skjermtype som gir statiske bilder ved å manipulere fargepigmenter elektronisk. I realiteten er det en bistabil folie. Den bruker kun strøm når bildet skal endres.

Ved å integrere det i bilen, har BMW skapt den første bilen som kan skifte farger. Og før du løper til nærmeste forhandler, er det greit å få med seg at dette utelukkende er en konseptbil. Det er ingen planer om å sette iX i produksjon med dette. Det er likevel ikke helt utenkelig at det dukker opp i en produksjonsbil i en eller annen form i fremtiden, får vi vite.

Det er ikke engang sikkert at det er lov etter dagens regelverk, og er noe som må utforskes videre, ifølge bilprodusenten.

E-ink integreres i karosseriet, og gir mulighet for ulike farger og mønstre. Foto: BMW

Rent teknisk er E-ink-karosseriet formet av en rekke segmenter skåret ut med laserkutter, slik at de passert alle bilens overflater. Deretter dekkes det av et beskyttende lag helt til slutt, slik at det oppleves som en sammenhengende overflate.

En fordel med E-ink-skjermer kontra andre aktive skjermteknologier er at de tåler ganske mye juling. Dermed vil for eksempel ikke en ripe i «lakken» gjøre et helt segmentet ubrukelig. Segmentene har noen elektrodelag som må fungere, men det skal veldig store kutt i folien til før et helt segment slutter å fungere.

Satser på lyd

På sitt arrangement fokuserte BMW også en helt del på at de har utviklet flere kjørelyder til de nye elbilene sine, og at disse er komponert av Hans Zimmer. Altså en slags falsk motorlyd for de som fortsatt ønsker lydtilbakemelding som de er vant med fra biler med forbrenningsmotor.

BMW bruker mye tid på dette fordi de mener lyden er et av hovedelementene når man kjører bil.

Vi spør om BMW har gjort markedsundersøkelser som viser at de som har konvertert til elbil savner motorlyden. Stillhet var en av de store attraksjonene da elbilene kom forrige tiår, men nå forteller kundene at de savner lyd når de kjører, blir vi fortalt. Dermed bruker de også ressurser på hvordan de kan kombinere savnet etter lyd med ønsket om å lage biler som ikke støyer.