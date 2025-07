Bit av Mars solgt for 54 millioner kroner

Steinen veier 25 kilo og var på forhånd ventet å selges for opp mot 4 millioner dollar, tilsvarende rundt 40 millioner kroner. Den endelige summen ble altså høyere – 5,3 millioner dollar, tilsvarende omtrent 54 millioner kroner.

Det opplyser Sotheby's på sine nettsider. Foreløpig er det ikke kjent hvem kjøperen er.

Den er over dobbelt så stor som den nest største Mars-steinen som er funnet på Jorden. Av de over 77.000 meteorittene som er funnet, er kun 400 av dem steiner fra den røde planeten.

Denne steinen ble funnet i Sahara-ørkenen i 2023.

En gang var det en kraftig asteroide som har truffet Mars, noe som sendte flere steiner ut i verdensrommet. Akkurat denne ble sendt i bane rett mot Jorden, og den reiste de 225 millioner kilometerne før den overlevde møtet med Jordens atmosfære. De fleste meteorer brenner opp i denne prosessen, mens de som overlever og faktisk lander på jorden, kalles meteoritter.

– Sjansene for at den skulle ende opp her, er astronomisk små, sa Cassandra Hatton hos auksjonshuset.

– Det er ikke bare et mirakuløst funn, men en kilde til informasjon som kan hjelpe oss å løse gåtene til vår naboplanet, den røde planeten, sa hun.