Verdens største bit av planeten Mars selges på auksjon

Steinen, som veier 25 kilo, går under hammeren hos auksjonshuset Sotheby's i New York førstkommende onsdag.

Den er over dobbelt så stor som den nest største Mars-steinen som er funnet på Jorden. Av de over 77.000 meteorittene som er funnet, er kun 400 av dem steiner fra den røde planeten.

Denne steinen ble funnet i Sahara-ørkenen i 2023.

En gang var det en kraftig asteroide som har truffet Mars, noe som sendte flere steiner ut i verdensrommet. Akkurat denne ble sendt i bane rett mot Jorden, og den reiste de 225 millioner kilometerne før den overlevde møtet med Jordens atmosfære. De fleste meteorer brenner opp i denne prosessen, mens de som overlever og faktisk lander på jorden, kalles meteoritter.

– Sjansene for at den skulle ende opp her, er astronomisk små, sier Cassandra Hatton hos auksjonshuset.

– Det er ikke bare et mirakuløst funn, men en kilde til informasjon som kan hjelpe oss å løse gåtene til vår naboplanet, den røde planeten, sier hun.

Den antas å bli solgt for mellom 2–4 millioner dollar, altså et sted mellom 20–40 millioner kroner.