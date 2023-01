BDO: Ikke skattemessig lønnsomt å velge elbil som firmabil

– Den praktiske betydningen er at det skattemessig ikke vil lønne seg å velge elbil fremfor fossilbil som firmabil fremover, sier Kjell-Fredrik Kristiansen, partner og bransjeleder bil i rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO, i en pressemelding.

Utgangspunktet for selskapets beregninger er at 100 prosent av bilens listepris skal legges til grunn som beregningsgrunnlag for firmabilbeskatning. For brukere av elbiler som firmabil er det tidligere gitt verdsettelsesrabatt for beregningsgrunnlaget.

Tidligere har rabatten vært opptil 40 prosent. I statsbudsjettet for 2022 la regjeringen opp til å fjerne hele rabatten for elbiler i firmabilskatten, men endret forslaget til å redusere rabatten til 20 prosent. I det endelige statsbudsjettet for 2023 ble det likevel vedtatt å fjerne hele rabatten for elbiler, slik at elbiler ble likestilt med andre typer biler, heter det i pressemeldingen.

De viser også til at kjøregodtgjørelsen øker, men likevel blir mindre gunstig.

– Et eksempel er en ansatt som bruker sin private bil sporadisk i jobbsammenheng. Både i 2022 og i 2023 kjørte hun 5 000 km i arbeidsrelaterte oppdrag. Hun tjener 650 000 kroner i året og etter økningen av Statens sats sitter hun igjen med en kjøregodtgjørelse på 1 273 kroner mer i 2023, sammenlignet med 2022. Men da bilkostnadene øker mer enn satsen for godtgjørelsen, vil den ansatte i praksis trolig sitte igjen med mindre enn det regnestykket tilsier, sier Serine Hasund i BDO i meldingen.