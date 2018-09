Bare én søknad om undersjøisk CO2-lagring i Nordsjøen

Equinor, Shell og Total har sammen søkt om utnyttelsestillatelse for et undersjøisk reservoar til lagring av CO2. Dette var eneste søknad til konsesjonen.

Det er første gang myndighetene har utlyst en konsesjonsrunde for injeksjon og lagring av CO2. Det utlyste arealet ligger i nærheten av Trollfeltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Fristen for å søke gikk ut fredag, og tildelingen ventes å skje i løpet av året.

Skal gjennomføre studier

Equinor har levert søknaden og har med seg Shell og Total som samarbeidspartnere. Prosjektet har fått navnet Northern Lights, opplyser Oljedirektoratet.

Selskapene skal gjennomføre konsept- og forprosjektstudier for å vurdere mulighetene for et CO2-lager knyttet til en løsning med fullskala CO2-håndtering.

– Regjeringen har ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Selskapenes arbeid med å modne fram en lagerløsning for CO2 er en nødvendig forutsetning for at vi skal lykkes med dette, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) i en pressemelding.