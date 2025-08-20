Abonner
Samferdsel

Bane Nor-kampanje for nytt høyhus anklages for feil bruk av offentlige penger

En ny kampanje fra Bane Nor tar til orde for et nytt Bane Nor-høyhus på Oslo S. Byrådet kritiserer utspillet og mener det er feil bruk av offentlige penger. 

NTB
20. aug. 2025 - 11:48

Annonsekampanjen viser bilder av forslag til et nytt høyhus på Oslo Sentralstasjon, som Bane Nor ønsker skal bygges, skriver VG. Bane Nor anklager der kommunen for å ikke gi Oslo-befolkningen mulighet til å delta i plan-debatten.

– Jeg mener dette er feil bruk av offentlige penger og at Bane Nor primært må bruke sine budsjetter på å løse den oppgaven de er satt til, altså at landets viktigste kollektivknutepunkt fungerer, sier Oslo Høyre-nestleder Ingeborg Tennes til VG.

Tennes, som er byrådssekretær for byutvikling i Oslo-byrådet, mener dette er politisk påvirkningskampanje ettersom ballen nå ligger i politikernes hender før planene skal behandles.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Teknisk Ukeblad Media
Alltid oppdatert på teknologi: Last ned TU-appen her

Bane Nor ønsker ikke å oppgi hva annonsekampanjen har kostet.

– Vi lanserer kampanjen fordi det er nå fremtiden til Oslo S avgjøres. Tidspunktet er bestemt av Plan- og bygningsetatens avslag om å sende saken på offentlig ettersyn og har ingenting med stortingsvalgkampen å gjøre. Dette er opp til Oslos lokalpolitikere, skriver Kristin Lund Haugen, prosjektdirektør Bane Nor Eiendom, i en epost til VG.

Agnete Johnsgaard-Lewis kommer fra oljebransjen og starter i jobben som ny Bane Nor-sjef 1. september.
Les også:

Råd til den nye Bane Nor-sjefen: – Bør snarest glemme alt hun har lært i oljebransjen

Bane NORSamferdsel
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Les mer
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Ny i dag
Norconsult AS
Nyutdannet sivilingeniør geoteknikk
Ny i dag
COWI AS
Senior VVS-Ingeniør
Gran kommune
Enhetsleder vann og avløp
Servi Group
Senioringeniør Hydraulikk / Mekatronikk
En tjeneste fra