Bane Nor-kampanje for nytt høyhus anklages for feil bruk av offentlige penger

Annonsekampanjen viser bilder av forslag til et nytt høyhus på Oslo Sentralstasjon, som Bane Nor ønsker skal bygges, skriver VG. Bane Nor anklager der kommunen for å ikke gi Oslo-befolkningen mulighet til å delta i plan-debatten.

– Jeg mener dette er feil bruk av offentlige penger og at Bane Nor primært må bruke sine budsjetter på å løse den oppgaven de er satt til, altså at landets viktigste kollektivknutepunkt fungerer, sier Oslo Høyre-nestleder Ingeborg Tennes til VG.

Tennes, som er byrådssekretær for byutvikling i Oslo-byrådet, mener dette er politisk påvirkningskampanje ettersom ballen nå ligger i politikernes hender før planene skal behandles.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Alltid oppdatert på teknologi: Last ned TU-appen her

Bane Nor ønsker ikke å oppgi hva annonsekampanjen har kostet.

– Vi lanserer kampanjen fordi det er nå fremtiden til Oslo S avgjøres. Tidspunktet er bestemt av Plan- og bygningsetatens avslag om å sende saken på offentlig ettersyn og har ingenting med stortingsvalgkampen å gjøre. Dette er opp til Oslos lokalpolitikere, skriver Kristin Lund Haugen, prosjektdirektør Bane Nor Eiendom, i en epost til VG.