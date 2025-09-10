Bane Nor: Ingen alarmer registrert før skredet i Levanger

Ingen av systemene ga utslag i forkant av skredet som tok med seg store jordmasser og førte til at én mann fortsatt er savnet. Politiet, Arbeidstilsynet og Bane Nors egen analyseenhet skal nå granske hva som gikk galt.

– Poretrykksendringer og setningsbevegelser overvåkes i sanntid direkte fra leverandørenes verktøy. Det var heller ikke registrert noen alarmer eller varsler fra overvåkningssystemene før eller under skredet, skriver Bane Nor i en e-post til Adresseavisen.

Ingen tegn til tekniske feil

Det var selskapet Cautus Geo som hadde satt ned poretrykksmålerne i området. Administrerende direktør Atle Gerhardsen bekrefter at systemet leverte data som normalt:

– Systemet har fungert som det skulle frem til hendelsen. Det er ikke avdekket feil eller mangler. Det har kommet inn data og det har blitt lagret, sier han til Adresseavisen.

Ifølge Gerhardsen ble det installert minst 60 målere i prosjektet. Han understreker at selskapets rolle er å levere data, ikke å tolke dem:

– Det er geoteknikere som må gjøre vurderinger med tanke på hva målingene faktisk betyr. Vi håper at man kommer til bunns i hva som er årsaken.

Etterforskning i gang

Det var lørdag 30. august gikk et omfattende kvikkleireskred ved Nesvatnet i Levanger. Skredet tok med seg både jernbanen, E6 og den gamle E6-traseen. En dansk mann i 30-årene er fortsatt savnet.

På rasstedet var Bane Nors entreprenør i gang med arbeid med nye kryssingsspor. Om anleggsarbeidet kan ha hatt betydning for at skredet gikk, er foreløpig uavklart. Arbeidene i området ble startet opp før sommeren.

Bane Nors presseansvarlig Anne Kirkhusmo sier til Adresseavisen at selskapet ikke vil kommentere mulige årsaker før politiet og de øvrige undersøkelsene er ferdige.

