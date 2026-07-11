Avfallssmugling – en etablert praksis vi ikke lenger kan overse

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Store mengder plastavfall og kasserte fiskeriredskaper forlater Norge årlig uten å gå gjennom lovlige behandlingsløp. I stedet eksporteres avfallet via aktører som opererer uten nødvendige tillatelser.

Dette er ikke enkeltstående tilfeller, men en praksis som over tid har fått solid feste i deler av den norske fiskeri- og havbruksbransjen. Vi mener det i realiteten handler om systematisk avfallssmugling.

Forurenser hos andre

Se for deg et norsk selskap som får avfallet sitt hentet av en uregistrert aktør, som ikke stiller spørsmål. Jobben blir utført billig, raskt og effektivt, og det fremstår som en ryddig prosess. Men i realiteten eksporteres ofte avfallet til land som mangler infrastruktur til forsvarlig avfallsbehandling. Der ender norsk fiskeri- og havbruksavfall i beste fall på et deponi, eller i verste fall i naturen.

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Dette er materialer som kunne blitt til nye produkter, men som i stedet blir til forurensning i andre land.

De norske, registrerte avfallsaktørene som tilbyr og betaler for lovlig behandling av denne typen avfall, taper oppdrag fordi det blir oppfattet som for dyrt.

Juridisk og etisk ansvar

Miljødirektoratet har tidligere avdekket akkurat dette, ved flere anledninger.

Problemet er kjent, men praksisen fortsetter. En viktig årsak er at konsekvensene er begrensede. Sjansen for å bli stoppet er lav, og trolig er det også begrenset kunnskap om det ansvaret den enkelte bedrift har når de skal kvitte seg med avfall.

Når pris får styre alene, blir det mindre rom for å stille spørsmål om hvor avfallet faktisk ender opp. Bedrifter som produserer avfall har både et juridisk og etisk ansvar for at avfallet behandles riktig og til det beste for miljøet.

Dette kan du gjøre

Avfallsbesittere, enten det er fiskebåter, oppdrettere, avfallsselskaper eller andre, har en nøkkelrolle. Vi oppfordrer alle til å gjøre to enkle sjekker før avfall leveres:

Sjekk at mottaker har tillatelse. På norskeutslipp.no finner du alle selskaper med tillatelse til å motta og/eller eksportere avfall. Finner du ikke selskapet der, er det grunn til å stille spørsmål. Undersøk selskapets historikk. Via einnsyn.no kan du se om selskapet allerede er i myndighetenes søkelys grunnet ulovlig avfallshåndtering.

Disse to stegene tar få minutter, men kan utgjøre en stor forskjell for miljøet.

Samtidig er det behov for tydeligere rammer fra myndighetenes side. Økt grensekontroll, mer målrettet tilsyn og strengere reaksjoner vil bidra til å redusere handlingsrommet for aktører som opererer utenfor regelverket.

Men det mest effektive er at du som skal kvitte deg med avfall, sørger for å bruke seriøse aktører. Bare slik kan vi komme den systematiske avfallssmuglingen til livs.

Innlegget er skrevet av

Øistein Aleksandersen, daglig leder i Nofir

Harald Johnsen, administrerende direktør i Retura Norge

Morten Bangås, daglig leder i Avfallsmegling Nord

Martina Olsen, prosjektleder i Profa

Gjermund Vian, daglig leder i Lofoten Avfallsselskap IKS